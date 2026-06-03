«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει σήμερα η πλατφόρμα για αιτήσεις από γονείς – Αναλυτικά η διαδικασία

Σήμερα το μεσημέρι αναμένεται να ανοίξει η πλατφόρμα για τις «Νταντάδες της Γειτονιάς» (ntantades.gov.gr) προκειμένου γονείς να υποβάλουν αιτήσεις για επιλέξουν επιμελητή ή επιμελήτρια και να λάβουν voucher έως και 500 ευρώ.

Γράφει ο Δημήτρης Χριστούλιας

Σύμφωνα με πληροφορίες του enikos.gr τις αμέσως επόμενες ώρες θα ανοίξει η πλατφόρμα για ένα πρόγραμμα που έχει σημαντική ανταπόκριση τόσο από επιμελητές όσο και από γονείς.

Μεγάλη συμμετοχή

Στο πρόγραμμα Νταντάδες της Γειτονιάς η συμμετοχή είναι ιδιαίτερα υψηλά διαψεύδοντας και τα πιο αισιόδοξα προγνωστικά.

Σύμφωνα πάντα με πληροφορίες του enikos.gr μέχρι στιγμής έχουν επισκεφθεί την εφαρμογή ntantades.gov.gr 80.877 ενδιαφερόμενοι και έχουν υποβληθεί 1.419 οριστικές αιτήσεις επιβεβαιώνοντας το αυξημένο ενδιαφέρον των οικογενειών για το πρόγραμμα.

Και όλα αυτά λίγες ώρες πριν ανοίξει το μητρώο για τις μαμάδες που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα το οποίο αφορά στη φροντίδα βρεφών ηλικίας από 2 μηνών έως 2,5 ετών.

Σημειώνεται ότι από τη στιγμή που μια μαμά μπαίνει στο Μητρώο «Νταντάδες της Γειτονιάς», μετά θα μπορεί να κάνει χρήση του προγράμματος.

Ποιους αφορά το πρόγραμμα

Αξίζει να σημειωθεί ότι η πλατφόρμα είναι και θα παραμείνει ανοιχτή για την εγγραφή επιμελητών και επιμελητριών σε όλη τη χώρα εδώ και περισσότερο από έναν μήνα.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να διαθέτουν πιστοποίηση πρώτων βοηθειών, πλήρη πιστοποιητικά υγείας και ποινικού μητρώου, ενώ όσοι δεν έχουν σχετική ειδικότητα αποκτούν βασική κατάρτιση μέσω δωρεάν διαδικτυακού σεμιναρίου. Το πρόγραμμα δίνει τη δυνατότητα συμμετοχής όχι μόνο σε επαγγελματίες, αλλά και σε πρόσωπα από το οικείο περιβάλλον της οικογένειας, όπως οι παππούδες και οι γιαγιάδες, εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις. Κάθε επιμελητής ή επιμελήτρια μπορεί να φροντίζει έως τρία παιδιά με τη συγκατάθεση των γονέων, λαμβάνοντας έως 1.500 ευρώ τον μήνα με εργόσημο.

Η οικονομική ενίσχυση για τις οικογένειες θα ανέρχεται σε 500 ευρώ τον μήνα για γονείς πλήρους απασχόλησης ή ελεύθερους επαγγελματίες και σε 300 ευρώ τον μήνα για γονείς μερικής απασχόλησης ή σε αναζήτηση εργασίας, καλύπτοντας και το εργόσημο της επιμελήτριας ή του επιμελητή.

Εισοδηματικά κριτήρια

Ωφελούμενες είναι οι εργαζόμενες, οι αυτοαπασχολούμενες και οι άνεργες μητέρες που πληρούν τα παρακάτω εισοδηματικά κριτήρια. Ειδικότερα:

Το ετήσιο ατομικό εισόδημα μιας μητέρας με 1 παιδί θα πρέπει να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ,

θα πρέπει να φτάνει έως τις 24.000 ευρώ, Το ετήσιο ατομικό εισόδημα μιας μητέρας με 2 παιδί θα πρέπει να είναι έως 27.000 ευρώ,

Επίσης, καταργούνται για πρώτη φορά τα εισοδηματικά κριτήρια για τρίτεκνες και πολύτεκνες μητέρες.