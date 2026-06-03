Πανελλήνιες 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία σήμερα για τους υποψηφίους των ΓΕΛ

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Συνεχίζονται σήμερα, Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026, οι Πανελλήνιες για τους υποψηφίους των ΓΕΛ.

Πιο συγκεκριμένα, θα εξεταστούν στα Λατινικά (Ο.Π. Ανθρωπιστικών Σπουδών), τη Χημεία (Ο.Π. Θετικών Σπουδών και Σπουδών Υγείας) και την Πληροφορική (Ο.Π. Σπουδών Οικονομίας και Πληροφορικής).

Το πρόγραμμα των εξετάσεων στα ΓΕΛ

Τετάρτη 3 Ιουνίου 2026: Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία

Αρχαία Ελληνικά, Μαθηματικά και Βιολογία Παρασκευή 5 Ιουνίου 2026: Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική

Λατινικά, Χημεία και Πληροφορική Δευτέρα 8 Ιουνίου 2026: Ιστορία, Φυσική και Οικονομία

Οι εξετάσεις για τα ειδικά μαθήματα θα ξεκινήσουν στις 16 Ιουνίου με τα Αγγλικά και θα ολοκληρωθούν στις 25 Ιουνίου με τα Ισπανικά. Στο ενδιάμεσο θα διεξαχθούν εξετάσεις σε Ελεύθερο και Γραμμικό Σχέδιο, Γερμανικά, Γαλλικά, Ιταλικά, καθώς και στα μουσικά μαθήματα.

Οι εξετάσεις για τα ΕΠΑΛ

Το πρόγραμμα των βασικών μαθημάτων περιλαμβάνει:

4 Ιουνίου: Ανατομία-Φυσιολογία II, ΑΟΘ, Δίκτυα Υπολογιστών και Αρχές Βιολογικής Γεωργίας

6 Ιουνίου: Ηλεκτροτεχνία 2, Αρχιτεκτονικό Σχέδιο, Προγραμματισμός Υπολογιστών και Ιστορία Σύγχρονης Τέχνης

9 Ιουνίου: Υγιεινή, Ναυτικό Δίκαιο, ΑΟΔ και Στοιχεία Μηχανών

11 Ιουνίου: Ηλεκτρικές Μηχανές, Σύγχρονες Γεωργικές Επιχειρήσεις, Ναυσιπλοΐα II και Ναυτικές Μηχανές

13 Ιουνίου: Τεχνολογία Υλικών, Οικοδομική, ΜΕΚ II και Ψηφιακά Συστήματα

15 Ιουνίου: Στοιχεία Ψύξης-Κλιματισμού, Κινητήρες Αεροσκαφών και Στοιχεία Σχεδιασμού Κεντρικών Θερμάνσεων

Για τους υποψηφίους των ΕΠΑΛ, η ώρα έναρξης είναι επίσης στις 08:30, με υποχρεωτική προσέλευση έως τις 8:00. Η διάρκεια εξέτασης είναι τρεις ώρες, με εξαίρεση το μάθημα του Αρχιτεκτονικού Σχεδίου που διαρκεί τέσσερις ώρες.

Συνέχεια εξετάσεων σε γυμνάσια και λύκεια

Από χθες, Τρίτη 2 Ιουνίου, άρχισαν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στα γυμνάσια της επικράτειας και, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του υπουργείου Παιδείας, θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου 2026.

Επιπλέον, οι προαγωγικές εξετάσεις για την Α’ και Β’ λυκείου συνεχίζονται έως τις 12 Ιουνίου 2026.