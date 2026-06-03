Νοροϊός: Το ασυνήθιστο σύμπτωμα στα πόδια που πρέπει να προσέξετε, σύμφωνα με ειδικούς

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Όταν ακούμε για νοροϊό, συνήθως σκεφτόμαστε εμετούς, διάρροια και έντονη δυσφορία στο στομάχι. Ωστόσο, οι ειδικοί επισημαίνουν ότι ο εξαιρετικά μεταδοτικός αυτός ιός μπορεί να προκαλέσει και λιγότερο γνωστά συμπτώματα, όπως έντονους πόνους στα πόδια και τους μύες.

Ο νοροϊός κυκλοφορεί και το καλοκαίρι – Τι πρέπει να προσέξετε

Οι ειδικοί προειδοποιούν ότι ο νοροϊός, μια ασθένεια που είναι ευρέως γνωστή ως «ιός του χειμώνα» στην πραγματικότητα κυκλοφορεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους. Μάλιστα, υπάρχουν ορισμένα λιγότερο γνωστά προειδοποιητικά σημάδια που απαιτούν την προσοχή μας.

Η Υπηρεσία Υγειονομικής Ασφάλειας του Ηνωμένου Βασιλείου (UKHSA) υπενθυμίζει στο κοινό ότι ο νοροϊός (norovirus) δεν εξαπλώνεται μόνο τον χειμώνα. Σε παλαιότερη ανάρτησή της στην πλατφόρμα X (πρώην Twitter), η υπηρεσία ανέφερε: «Έχετε εμετό ή διάρροια την άνοιξη; Θα μπορούσε και πάλι να είναι νοροϊός. Παρά τη φήμη του ως ο “ιός του χειμώνα με τάση για εμετό”, ο νοροϊός μπορεί να μεταδοθεί όλο τον χρόνο».

Vomiting or diarrhoea in spring? It could still be #Norovirus. 🤢 Despite being known as the “winter vomiting bug”, norovirus can spread all year round, and we’re seeing higher than usual levels this spring. Find out what to do to stop the spread. 👇https://t.co/w0IsDKq4Fk pic.twitter.com/H7Kz6crInI — UK Health Security Agency (@UKHSA) May 29, 2025

Πώς εξαπλώνεται ο ιός και ποια είναι τα συμπτώματα

Σύμφωνα με τις οδηγίες της UKHSA, ο νοροϊός έχει την ικανότητα να εξαπλώνεται πολύ εύκολα στην κοινότητα. Για τον λόγο αυτό, οι εξάρσεις είναι συχνές σε χώρους όπου οι άνθρωποι έρχονται σε στενή επαφή, όπως νοσοκομεία, οίκοι ευγηρίας, σχολεία και παιδικοί σταθμοί.

Τα συμπτώματα ξεκινούν συνήθως 12 έως 48 ώρες μετά τη μόλυνση, ενώ οι ασθενείς είναι πιο μεταδοτικοί κατάστημα τη διάρκεια που εμφανίζουν συμπτώματα.

Τα κλασικά και τα λιγότερο γνωστά συμπτώματα

Τα τυπικά συμπτώματα της γαστρεντερίτιδας από νοροϊό περιλαμβάνουν:

Ναυτία

Διάρροια

Εμετό

Ωστόσο, υπάρχουν και ορισμένα συμπτώματα που πολλοί δεν συνδέουν άμεσα με τον ιό. Ορισμένοι ασθενείς ενδέχεται να εμφανίσουν πονοκεφάλους, πυρετό, καθώς και έντονο πόνο (πόνους στις κλειδώσεις και τους μύες) στα πόδια ή/και στα χέρια.

Μέτρα προστασίας και η αλήθεια για τα αντισηπτικά

Για τον περιορισμό της μετάδοσης, όποιος προσβάλλεται από νοροϊό θα πρέπει να παραμένει εκτός εργασίας ή σχολείου για 48 ώρες μετά την πλήρη υποχώρηση των συμπτωμάτων.

Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι ο ιός μπορεί να ανιχνευθεί και να μεταδοθεί (μέσω μολυσμένων επιφανειών, αντικειμένων ή τροφίμων) τόσο πριν την εμφάνιση των συμπτωμάτων όσο και μετά την υποχώρησή τους.

Προσοχή: Η UKHSA προειδοποιεί ότι τα αντισηπτικά χεριών με βάση το αλκοόλ ΔΕΝ είναι αποτελεσματικά κατά του νοροϊού.

Ο μόνος αποτελεσματικός τρόπος προστασίας είναι το τακτικό και σχολαστικό πλύσιμο των χεριών με ζεστό νερό και σαπούνι. Επίσης, εάν έχετε συμπτώματα, αποφύγετε να προετοιμάζετε φαγητό για άλλους, ενώ τυχόν μολυσμένα ρούχα ή κλινοσκεπάσματα πρέπει να πλένονται στους 60°C.