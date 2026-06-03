Σαν σήμερα 3 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα, 3 Ιουνίου, τόσο στην Ελλάδα όσο και στον κόσμο, μέσα από ένα ευρύ φάσμα ιστορικών, κοινωνικών, πολιτιστικών και αθλητικών στιγμών, καθώς και επετείους, γεννήσεις και θανάτους σημαντικών προσωπικοτήτων.