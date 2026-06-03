Σαν σήμερα 3 Ιουνίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.
Επέτειοι
- Παγκόσμια Ημέρα Ποδηλάτου
- Παγκόσμια Ημέρα Ραιβοϊπποποδίας
Γεγονότα
- 1789: Ο Λάμπρος Κατσώνης νικά τον τουρκικό στόλο έξω από την Τήνο.
- 1906: Διακόπτονται επισήμως οι διπλωματικές σχέσεις Ελλάδας – Ρουμανίας, εξαιτίας της αδιάλλακτης στάσης της τελευταίας στο ζήτημα των Κουτσοβλάχων.
- 1941: Οι Ναζί καταστρέφουν το χωριό Κάνδανος της Κρήτης και σκοτώνουν τους κατοίκους του, σε αντίποινα για τον φόνο 25 Γερμανών στρατιωτών.
- 1944: Ο Σαρλ ντε Γκωλ γίνεται πρωθυπουργός της Γαλλίας.
- 1946: Το πρώτο μπικίνι κάνει την εμφάνισή του στις πασαρέλες του Παρισιού.
- 1961: Έργα του λαϊκού ζωγράφου Θεόφιλου εκτίθενται στο Λούβρο. Ενθουσιώδης υποδοχή.
- 1967: Καθιερώνεται και στην Ελλάδα το αλκοτέστ, με δημοσίευση σχετικής υγειονομικής διάταξης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
- 1969: Προβάλλεται το τελευταίο επεισόδιο της σειράς επιστημονικής φαντασίας Σταρ Τρεκ, μετά την οριστική της διακοπή από το τηλεοπτικό δίκτυο NBC.
- 1972: Ο Βασίλης Παπαγεωργόπουλος καταρρίπτει το πανελλήνιο ρεκόρ των 100 μ. στην Μπρατισλάβα με επίδοση 10’’ με χρονόμετρο χειρός. Με την επίδοσή του αυτή, ο «φτερωτός γιατρός» ισοφαρίζει το πανευρωπαϊκό ρεκόρ του αγωνίσματος.
- 1985: Στην Ελλάδα, στις βουλευτικές εκλογές νικητής αναδεικνύεται το ΠΑΣΟΚ με ποσοστό 45,82%, που του εξασφαλίζει την απόλυτη πλειοψηφία στο Κοινοβούλιο με 157 έδρες.
- 1989: Η κινεζική κυβέρνηση στέλνει δυνάμεις για να αναγκάσει σε εκκένωση την πλατεία Τιενανμέν, που βρισκόταν υπό κατάληψη από φοιτητές για επτά εβδομάδες.
- 2000: Στο Βερολίνο διεξάγεται η Διάσκεψη για την Προοδευτική Διακυβέρνηση στον 21ο αιώνα, με τη συμμετοχή 14 μεταρρυθμιστών αρχηγών κρατών και πρωθυπουργών, μεταξύ αυτών και ο Κώστας Σημίτης.
Γεννήσεις
- 1922: Αλέν Ρενέ, Γάλλος σκηνοθέτης του κινηματογράφου, από τις εμβληματικές προσωπικότητες της νουβέλ-βαγκ. («Χιροσίμα αγάπη μου») (Θαν. 1/3/2014)
- 1924: Γιώργος Φούντας, Έλληνας ηθοποιός.
- 1926: Άλεν Γκίνσμπεργκ, Αμερικανός ποιητής, από τις κορυφαίες προσωπικότητες που ανέδειξε το κίνημα των «Μπιτ» τη δεκαετία του 1950. («Ουρλιαχτό») (Θαν. 5/4/1997)
- 1986: Ραφαέλ Ναδάλ, Ισπανός αντισφαιριστής.
Θάνατοι
- 1875: Ζορζ (Αλεξάντρ Σεζάρ Λεοπόλντ) Μπιζέ, γάλλος συνθέτης, γνωστός για την όπερα «Κάρμεν». (Γεν. 25/10/1838)
- 1899: Γιόχαν Στράους (υιός), αυστριακός συνθέτης. («Γαλάζιος Δούναβης») (Γεν. 25/10/1825)
- 1924: Φραντς Κάφκα, Τσέχος συγγραφέας.
- 1963: Ναζίμ Χικμέτ, Τούρκος ποιητής.
- 2001: Άντονι Κουίν, Aμερικανομεξικάνος ηθοποιός. («Ζορμπάς ο Έλληνας») (Γεν. 21/4/1915)
- 2016: Μοχάμεντ Άλι, Αμερικανός πυγμάχος