Χρήστος Θηβαίος: «Με συγκινούν ο Bloody Hawk, ο ΛΕΞ, οι Σκιαδαρέσες, έχουν κάτι τρομερά ταλαντούχο» – ΒΙΝΤΕΟ

Τα εύσημα στη νέα γενιά καλλιτεχνών που γεμίζουν στάδια στο σήμερα, όπως είναι οι ράπερ Bloody Hawk, ΛΕΞ αλλά και το μουσικό δίδυμο των αδελφών Σκιαδαρέσες, απέδωσε ο Χρήστος Θηβαίος, αναγνωρίζοντας τους «κάτι τρομερά ταλαντούχο», σε συνέντευξη του στην εκπομπή «Νωρίς Νωρίς», όπου μεταξύ άλλων μίλησε για τις σημαντικές στιγμές που έχει ζήσει αλλά και τους ανθρώπους που σημάδεψαν την 30χρονη μουσική διαδρομή του.

«Από τη νέα γενιά με συγκινεί ο Bloody Hawk, με συγκινεί ο ΛΕΞ, με συγκινούν οι Σκιαδαρέσες. Υπάρχει κάτι τρομερά ταλαντούχο και ιδιαίτερο και μπράβο τους», δήλωσε συγκεκριμένα στην εκπομπή της ΕΡΤ ο Χρήστος Θηβαίος.

«Ηθοποιός σημαίνει φως»

Απαντώντας στο ερώτημα για το πού δίνονται οι μεγαλύτερες μάχες ενός καλλιτέχνη, πάνω ή κάτω από τη σκηνή, ο γνωστός δημιουργός εξήγησε:

«Και τα δύο. Γιατί έχεις δώσει τη μάχη σου πριν, και τη δίνεις και μετά. Αλλά πάνω στη σκηνή πρέπει να είσαι αυτό το… το οποίο έλεγε, τραγουδούσε ο Δημήτρης Χορν για τον Μάνο Χατζιδάκι, ότι «ηθοποιός σημαίνει φως». Το να κρύβεις μέσα σου και να εκπέμπεις φως, αυτό είναι η μεγαλύτερη μάχη. Αυτό που βοηθάει είναι η συνείδηση και η δύναμη που κρύβεις μέσα σου, έχοντας συλλέξει το μεγαλύτερο θησαυρό που είναι η αγάπη των δικών σου ανθρώπων».

Οι «Συνήθεις Ύποπτοι» και η «παρέα των Εξαρχείων»

Ο Χρήστος Θηβαίος έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο συγκρότημα «Συνήθεις Ύποπτοι», μέσα από το οποίο συστήθηκε στο κοινό, περιγράφοντας με νοσταλγία την παρέα των Εξαρχείων που αποτέλεσε τη βάση για τη δημιουργία του σχήματος.

«Ήταν πολλά πράγματα οι «Συνήθεις Ύποπτοι». Καταρχήν ήταν η παρέα μου των Εξαρχείων, όταν μετακόμισα από το Μεταξουργείο στα Εξάρχεια το 1980. Γνωρίστηκα με τον Τάσο Λώλη, δεν είναι πια στη ζωή, τον κιθαρίστα ο οποίος ήτανε μία μίξη ενός κλασικού κιθαρίστα ο οποίος άκουγε μεσαιωνική και προκλασική μουσική και παράλληλα avant-garde rock», θυμάται ο τραγουδοποιός.

Στη συνέχεια στάθηκε στον Αλέκο Βασιλάτο, μιλώντας για το ξεχωριστό ταλέντο και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο χειρίζεται το κοντραμπάσο: «Από την άλλη μεριά ο Αλέκος ο Βασιλάτος, ένας μοναδικός κοντραμπασίστας, γιατί παίζει κοντραμπάσο κουρδισμένο σε πολύ διαφορετικές τονικότητες και με το ιδιαίτερο ταλέντο του κατάφερε να είναι ταυτόχρονα κοντραμπάσο, ρυθμός και βιολοντσέλο. Και μάλιστα σε αυτό το γρέζι που έχει το δοξάρι του Αλέκου, στο κοντραμπάσο, εκεί οφείλω και τη μίμηση που έκανα να μοιάζει η φωνή μου να έχει το γρέζι του δοξαριού».

Με αφορμή τη συμπλήρωση 30 χρόνων στη δισκογραφία, ο Χρήστος Θηβαίος αναφέρθηκε και στη μεγάλη επετειακή συναυλία που ετοιμάζει, εκφράζοντας την εκτίμησή του προς τους καλλιτέχνες που θα βρεθούν στο πλευρό του, ενώ δεν παρέλειψε να θυμηθεί αγαπημένους συνεργάτες που δεν βρίσκονται πλέον στη ζωή.

Δείτε το βίντεο: