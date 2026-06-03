MasterChef: Συγκίνηση στην αποχώρηση του Σαμ – «Ήταν σαν να χώρισα», είπε για τον Πέτρο – Δείτε βίντεο

Μια ανάσα πριν από την τελική δεκάδα του MasterChef, η χθεσινή (2/6) Δοκιμασία Αποχώρησης εξελίχθηκε σε θρίλερ για γερά νεύρα, με τους Πέτρο, Ανδρέα και Σαμ να τα δίνουν όλα στην κουζίνα. Οι τρεις υποψήφιοι φόρεσαν τις μαύρες ποδιές τους και κλήθηκαν να αντιγράψουν ένα πιάτο υψηλών γαστρονομικών απαιτήσεων, με την υπογραφή του καλεσμένου chef Νίκου Μπίλλη, στο δημοφιλές ριάλιτι μαγειρικής του STAR.

Η αγωνία κορυφώθηκε κατά την αξιολόγηση των κριτών. Αν και ο Ανδρέας πήρε πρώτος το «εισιτήριο» της εξασφάλισης της θέσης του στην τελική δεκάδα, η τελική μονομαχία κρίθηκε στους πόντους: ο Σαμ συγκέντρωσε 25 βαθμούς και αποχαιρέτησε οριστικά τον διαγωνισμό, αφήνοντας τον Πέτρο να καταλάβει την τελευταία, πολυπόθητη θέση στους «10».

Η ανακοίνωση του αποτελέσματος έφερε δάκρυα και μια βαριά συναισθηματικά φορτισμένη ατμόσφαιρα, με τους δύο φίλους να ξεσπούν σε λυγμούς, καθώς έπρεπε να αποχαιρετιστούν ύστερα από μήνες κοινής πορείας μέσα στον διαγωνισμό.

«Σαν να χώρισα ήταν. Δεν έχω ξαναπεράσει τόσο πολύ με άνθρωπο κι έρχεται η στιγμή που πρέπει να αποχαιρετιστείτε και είναι πραγματικά σαν να χάνεις τον άνθρωπό σου», είπε συγκινημένος ο Σαμ στην κάμερα του MasterChef.