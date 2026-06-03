Ανα – τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά: Η νέα κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη

Η νέα κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη, με τίτλο «Ανα - τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά» θα παρουσιαστεί στο Θέατρο Άλσος από τις 10 Ιουνίου. Πρόκειται για μια παράσταση που συγκεντρώνει μια πληθώρα γνωστών κωμικών ηθοποιών, προσφέροντας βραδιές σάτιρας και γέλιου ως στάση ζωής απέναντι στις δυσκολίες.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μια κωμωδία αλλιώτικη από τις άλλες έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο θέατρο Άλσος με την υπογραφή του Θοδωρή Αθερίδη.
  • Από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη, η «πιο εκρηκτική παρέα του καλοκαιριού » προσφέρει μοναδικές βραδιές κωμωδίας. Κορυφαίοι καλλιτέχνες όπως οι Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά και Γιώργος Χατζηπαύλου ενώνουν τις δυνάμεις τους.
  • Η παράσταση υπόσχεται σάτιρα και γέλιο με ό,τι προκαλεί τον βίο μας, καθώς «το γέλιο δεν είναι απλώς διασκέδαση, είναι στάση ζωής!». Ελάτε να «ανατινάξουμε μαζί την ανθισμένη αμυγδαλιά»!

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Μια κωμωδία αλλιώτικη από τις άλλες έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο θέατρο Άλσος με την υπογραφή του Θοδωρή Αθερίδη.

 «Η πιο εκρηκτική παρέα του καλοκαιριού ” από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη προσφέρει στους Αθηναίους μοναδικές βραδιές κωμωδίας.

Τι συμβαίνει όταν η αφρόκρεμα της σάτιρας, του stand-up και της κωμωδίας συναντιέται κάτω από τα αστέρια του Πεδίου του Άρεως;

Κορυφαίοι καλλιτέχνες, Θοδωρής ΑθερίδηςΚατερίνα ΒρανάΧρυσηίδα ΓκαγκούτηΛευτέρης ΕλευθερίουΑντώνης ΚρόμπαςΔέσποινα ΠολυκανδρίτουΟρέστης ΤζιόβαςΘανάσης ΤσαλταμπάσηςΈλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου – μια ομάδα φύσει και θέσει κωμικών – ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα κατακαλόκαιρο, για σάτιρα και γέλιο με ό,τι προκαλεί τον βίο μας.

Αφού δεν ξέρουμε πια σε ποιον να πρώτο αντισταθούμε, κι αφού δεν μας εμπνέει κανείς να τον υποστηρίξουμε, αφού με το μυαλό την άκρη δεν την βρίσκουμε, ας εμπιστευτούμε το μόνο που μας έχει απομείνει: το ένστικτο που μας κάνει να γελάμε.

Μόνο όταν γελάς έχεις καταλάβει πως είσαι ακόμη ζωντανός. Είσαι πάνω από όσα και όσους σε βασανίζουν!

Το γέλιο δεν είναι απλώς διασκέδαση, είναι στάση ζωής!

Ελάτε, λοιπόν, να αφήσουμε πίσω τη λογική και να ανατινάξουμε μαζί την ανθισμένη αμυγδαλιά!

 

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