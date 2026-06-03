Ανα – τίναξε την ανθισμένη αμυγδαλιά: Η νέα κωμωδία του Θοδωρή Αθερίδη

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Μια κωμωδία αλλιώτικη από τις άλλες έρχεται αυτό το καλοκαίρι στο θέατρο Άλσος με την υπογραφή του Θοδωρή Αθερίδη.

«Η πιο εκρηκτική παρέα του καλοκαιριού ” από την Τετάρτη 10 Ιουνίου και κάθε Τετάρτη προσφέρει στους Αθηναίους μοναδικές βραδιές κωμωδίας.

Τι συμβαίνει όταν η αφρόκρεμα της σάτιρας, του stand-up και της κωμωδίας συναντιέται κάτω από τα αστέρια του Πεδίου του Άρεως;

Κορυφαίοι καλλιτέχνες, Θοδωρής Αθερίδης, Κατερίνα Βρανά, Χρυσηίδα Γκαγκούτη, Λευτέρης Ελευθερίου, Αντώνης Κρόμπας, Δέσποινα Πολυκανδρίτου, Ορέστης Τζιόβας, Θανάσης Τσαλταμπάσης, Έλενα Χαραλαμπούδη, Γιώργος Χατζηπαύλου – μια ομάδα φύσει και θέσει κωμικών – ενώνουν τις δυνάμεις τους και δίνουν ραντεβού μεσοβδόμαδα κατακαλόκαιρο, για σάτιρα και γέλιο με ό,τι προκαλεί τον βίο μας.

Αφού δεν ξέρουμε πια σε ποιον να πρώτο αντισταθούμε, κι αφού δεν μας εμπνέει κανείς να τον υποστηρίξουμε, αφού με το μυαλό την άκρη δεν την βρίσκουμε, ας εμπιστευτούμε το μόνο που μας έχει απομείνει: το ένστικτο που μας κάνει να γελάμε.

Μόνο όταν γελάς έχεις καταλάβει πως είσαι ακόμη ζωντανός. Είσαι πάνω από όσα και όσους σε βασανίζουν!

Το γέλιο δεν είναι απλώς διασκέδαση, είναι στάση ζωής!

Ελάτε, λοιπόν, να αφήσουμε πίσω τη λογική και να ανατινάξουμε μαζί την ανθισμένη αμυγδαλιά!