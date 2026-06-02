Ιωάννα Σιαμπάνη: «Η στιγμή που περίμενα περισσότερο…» – Το συγκινητικό βίντεο με τους δύο γιους της

Η Ιωάννα Σιαμπάνη καλωσόρισε πρόσφατα τον δεύτερο γιο της, με το άρθρο να εστιάζει σε ένα συγκινητικό βίντεο που δημοσίευσε η ίδια. Το βίντεο καταγράφει την πρώτη συνάντηση του νεογέννητου με τον μεγαλύτερο αδελφό του, Φώτη, στο μαιευτήριο.

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Ιωάννα Σιαμπάνη
Φωτογραφία: Instagram/ioanna__siampani
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Σιαμπάνη, λίγες ημέρες μετά τη γέννηση του δεύτερου γιου της, δημοσίευσε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο στο Instagram.
  • Το βίντεο απαθανατίζει την πρώτη συνάντηση των γιων της, του σχεδόν τεσσάρων ετών Φώτη και του νεογέννητου αδελφού του, στο μαιευτήριο.
  • Η ίδια στη λεζάντα της ανάρτησης σημείωσε: «Η στιγμή που περίμενα περισσότερο… η πρώτη συνάντηση των αγοριών μου».

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Η Ιωάννα Σιαμπάνη πριν από λίγες ημέρες έφερε στον κόσμο τον δεύτερο γιο της. Η influencer και επιχειρηματίας τον Ιούλιο του 2022, ενώθηκε με τα ιερά δεσμά του γάμου με τον Τζίμη Σταθοκωστόπουλο. Το αγαπημένο ζευγάρι καλωσόρισε το πρώτο του παιδί τον Οκτώβριο του ίδιου έτους, το οποίο πήρε το όνομα Φώτης.

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Την Τρίτη 2 Ιουνίου, η Ιωάννα Σιαμπάνη δημοσίευσε ένα πολύ συγκινητικό βίντεο, στο προφίλ που διατηρεί στο Instagram.

Σε αυτό, βλέπουμε την πρώτη συνάντηση των γιων της, του σχεδόν τεσσάρων ετών Φώτη και του νεογέννητου αδελφού του.

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Στο βίντεο, το μεγάλο παιδί της Ιωάννας Σιαμπάνη και του Τζίμη Σταθοκωστόπουλου, επισκέπτεται στο μαιευτήριο τη μητέρα του και το βρέφος. Μαζί με τον μπαμπά του, φέρνουν ως δώρα μπαλόνια και αρκουδάκια.

Το γλυκό αγοράκι είναι ιδιαίτερα τρυφερό με τον αδελφό του, ενώ οι ευτυχισμένοι γονείς παρακολουθούν την πρώτη συνάντηση των παιδιών τους.

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Η influencer και επιχειρηματίας, έχει γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της: «Η στιγμή που περίμενα περισσότερο… η πρώτη συνάντηση των αγοριών μου.

Όλους αυτούς τους μήνες φανταζόμουν πώς θα είναι αυτή η στιγμή. Αν θα τον αγκαλιάσει, αν θα τον κοιτάξει με περιέργεια, αν θα καταλάβει ότι αυτό το μικροσκοπικό μωράκι είναι ο αδερφός του.

Και κάπως έτσι ένιωσα την καρδιά μου να μεγαλώνει λίγο ακόμα. Ένα παιδί μου να κοιτάζει το άλλο… Το πρώτο μου μωράκι όμως δεν ήταν πια μόνο το μωρό μου. Ήταν ο μεγάλος αδερφός. Και δεν ξέρω πώς γίνεται, αλλά μέσα σε δύο μέρες μου φάνηκε σαν να μεγάλωσε απότομα. Σαν να έγινε ξαφνικά παιδάκι μπροστά στα μάτια μου.

Μια εικόνα που θα κουβαλάω μέσα μου για πάντα». 

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