Πέθανε η τραγουδίστρια Έλενα Ιωάννου – Στο Δερβένι Κορινθίας η κηδεία της

Η τραγουδίστρια Έλενα Ιωάννου απεβίωσε, με την είδηση να ανακοινώνεται από τον Σπύρο Μπιμπίλα μέσω ανάρτησης στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης την Τρίτη 2 Ιουνίου. Η κηδεία της θα πραγματοποιηθεί την επομένη, Τετάρτη 3 Ιουνίου, στο Δερβένι Κορινθίας στις 11 π.μ.

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Κοινωνία

Έλενα Ιωάννου
Φωτογραφία: Facebook/Έλενα δεύτερο προφίλ Ιωάννου
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Έλενα Ιωάννου.
  • Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
  • Στη δημοσίευσή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας αποχαιρέτησε την τραγουδίστρια γράφοντας: «Αντίο αγαπημένη μας φίλη…».

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Έφυγε από τη ζωή η τραγουδίστρια Έλενα Ιωάννου. Τη δυσάρεστη είδηση έκανε γνωστή ο Σπύρος Μπιμπίλας, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, την Τρίτη 2 Ιουνίου.

Στη δημοσίευσή του, ο Σπύρος Μπιμπίλας κοινοποίησε μία φωτογραφία της αείμνηστης τραγουδίστριας, στην οποία ποζάρει χαμογελαστή.

Στη λεζάντα της ανάρτησής του έχει γράψει: «Αντίο αγαπημένη μας φίλη… Η Έλενα Ιωάννου, η  αγαπημένη μας φίλη και τόσο δημιουργική τραγουδίστρια ταξίδεψε ξαφνικά για άλλους κόσμους αφήνοντας τον λατρεμένο της σύντροφο, τον αγαπημένο μας συνάδελφο και φίλο Ιωάννη Σαμαρτζή πίσω…

Αύριο θα την αποχαιρετήσουμε απο το Δερβένι Κορινθίας στις 11πμ.. Καλό ταξίδι Έλενα που πάντα μας υποδεχόσουν στο “Ίχνος” με χαμόγελο και πότε δεν έλειψες από κάθε τι που κάναμε για τους ηθοποιούς».

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