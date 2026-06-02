Εγκαίνια δημοτικού πάρκου «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-Ελπίδα» στον Δήμο Κηφισιάς

Μέσα σε κλίμα συγκίνησης άνοιξε τις πύλες του το Δημοτικό Πάρκο «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη-ΕΛΠΙΔΑ» στον Δήμο Κηφισιάς, ως φόρος τιμής στο έργο και την προσφορά της μεγάλης Ελληνίδας ευεργέτιδας Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη.

Τα εγκαίνια τελέστηκαν από την Πρόεδρο του Σωματείου «ΕΛΠΙΔΑ-Σύλλογος Φίλων Παιδιών με καρκίνο» κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη και τον Δήμαρχο Κηφισιάς κύριο Βασίλη Ξυπολυτά, παρουσία του Υπουργού Υγείας κυρίου Αδώνη Γεωργιάδη, ενώ τελέστηκε Αγιασμός από τον Μητροπολίτη Αμαρουσίου, Ωρωπού, Κηφισιάς και Μαραθώνος κ. Κύριλλο.

«Το πάρκο αυτό είναι μια μικρή όαση, ένα καταφύγιο γαλήνης και ηρεμίας, ένας χώρος όπου κρατάμε ζωντανή τη μνήμη και το όραμα της μητέρας μου για έναν καλύτερο κόσμο. Μέσα από την καρδιά μου εύχομαι ο χώρος αυτός να χαρίζει ελπίδα, φως και παρηγοριά σε όσους το έχουν ανάγκη. Όπως ακριβώς έκανε πάντοτε η μητέρα μου, η οποία σε ολόκληρη τη ζωή της υπήρξε σύμβολο προσφοράς, αλληλεγγύης και αγάπης» είπε συγκινημένη η κυρία Χριστιάννα Β. Βαρδινογιάννη.

Ο Υπουργός Υγείας κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, από την πλευρά του, μίλησε για τη σπουδαία προσφορά της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη στην πατρίδα, και ιδιαίτερα στον χώρο της υγείας, αναφέροντας χαρακτηριστικά: «Η Μαριάννα έγινε μητέρα όλων των Ελλήνων, έγινε μητέρα όλων αυτών των παιδιών που σώθηκαν στην ΕΛΠΙΔΑ, που βρήκαν ελπίδα στην ΕΛΠΙΔΑ. Το Εθνικό Σύστημα Υγείας της χρωστάει και θα της χρωστάει για πάντα. Άλλαξε την αντίληψη που είχαμε για την περίθαλψη των παιδιών στη χώρα μας, την έκανε πολύ καλύτερη. Γιατί είχε στοργή η Μαριάννα σε οτιδήποτε και αν έκανε. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι, όπως εκείνη, που είναι αναντικατάστατοι».

Για τη σημασία του έργου και την παρακαταθήκη της Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη μίλησε και ο Δήμαρχος Κηφισιάς κύριος Βασίλης Ξυπολυτάς: «Η Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη δεν πίστευε μόνο στη δύναμη της προσφοράς. Πίστευε στη δύναμη της αγάπης, της ελπίδας και της αφοσίωσης στον άνθρωπο. Άφησε πίσω της ένα έργο που ξεπερνά θεσμούς, οργανισμούς και κτίρια. Ένα έργο που αγγίζει τον ελληνισμό αλλά και την οικουμενικότητα. Μια παρακαταθήκη ανθρωπιάς, αξιοπρέπειας αλλά και ανιδιοτέλειας».

Η Πρόεδρος του Ιδρύματος «Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη» κυρία Νούλη Μανώλη κλείνοντας ευχήθηκε ο χώρος αυτός να αξιοποιηθεί από τους δημότες της Κηφισιάς, προσφέροντας χαρά και ηρεμία: «Ο χώρος αυτό που από σήμερα ανήκει σε όλους και ελπίζουμε να γίνει σημείο χαράς, ανάπαυλας, έμπνευσης και θετικής ενέργειας για κάθε οικογένεια, για κάθε παιδί, για κάθε συμπολίτη μας που περνά από την είσοδο της Κηφισιάς».

Στη σεμνή τελετή συμμετείχε και η χορωδία του 1ου Δημοτικού Σχολείου Κηφισιάς που με τις φωνές και τη μουσική τους συγκίνησαν τους παρευρισκόμενους.

Σημειώνεται ότι η διαμόρφωση και ο εξωραϊσμός του πάρκου πραγματοποιήθηκαν με δωρεά του Ιδρύματος Μαριάννα Β. Βαρδινογιάννη, μέσα από μια διαδικασία γόνιμης συνεργασίας με τον Δήμο Κηφισιάς, ως φόρος τιμής στη μνήμη της αείμνηστης Μαριάννας Β. Βαρδινογιάννη και στο σημαντικό της ανθρωπιστικό έργο μέσα από τον Σύλλογο Φίλων Παιδιών με καρκίνο ΕΛΠΙΔΑ.