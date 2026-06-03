Κυβερνοεπίθεση εξέθεσε προσωπικά στοιχεία 600.000 νοικοκυριών στη Γάζα, αναφέρει το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων του ΟΗΕ

Το Παγκόσμιο Πρόγραμμα Τροφίμων (WFP) του ΟΗΕ ενημέρωσε 600.000 παλαιστινιακές οικογένειες στη Γάζα ότι τα προσωπικά τους στοιχεία εκτέθηκαν σε ένα «περιστατικό ασφάλειας» από κυβερνοεπίθεση.

Σύμφωνα με μια ανακοίνωση που παρείχε το WFP στον ειδησεογραφικό οργανισμό The New Humanitarian, τα δεδομένα στα οποία αποκτήθηκε πρόσβαση προέρχονταν από μια «εφαρμογή αυτοεγγραφής (self-registration application- SRA) για την Παλαιστίνη, όπου τα άτομα μπορούν να εγγραφούν για να λάβουν τρόφιμα και οικονομική βοήθεια μετά από επαλήθευση».

Οι πληροφορίες που εκτέθηκαν σε «μη εξουσιοδοτημένους φορείς» περιελάμβαναν ονόματα, αριθμούς ταυτότητας και κινητών τηλεφώνων, καθώς και δεδομένα τοποθεσίας, αναφέρει ο ειδησεογραφικός οργανισμός.

Η συντριπτική πλειοψηφία των Παλαιστινίων στη Γάζα έχει αναγκαστεί να βασίζεται σε προγράμματα βοήθειας για τρόφιμα και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, όντας κάτω υπό την ασφυκτική ισραηλινή πολιορκία, η οποία έγινε πιο βάναυση κατά τη διάρκεια του γενοκτονικού πολέμου του στο παλαιστινιακό έδαφος.

Πηγή: Aljazeera