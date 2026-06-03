Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (3/6) – Πού θα δείτε τον πρώτο τελικό με Ολυμπιακό – Παναθηναϊκό

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για την Τετάρτη 3 Ιουνίου, με ιδιαίτερη έμφαση στον πρώτο τελικό της GBL μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Παρέχεται μια ολοκληρωμένη λίστα αγώνων από διάφορα αθλήματα και διοργανώσεις, μαζί με τα αντίστοιχα τηλεοπτικά κανάλια και ώρες μετάδοσης.

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Αθλητικές μεταδόσεις
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρώτος τελικός της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
  • Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επίσης τένις από το Roland Garros, καθώς και αγώνες μπάσκετ από την Turkish Basketball Super League και την ACB Liga Endesa.
  • Μην χάσετε τον Α’ τελικό της GBL μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού στις 21:00 στην ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ο πρώτος τελικός της GBL ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ ξεχωρίζει στο πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.

Αναλυτικά όλες οι επιλογές:

12:00 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

18:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Γκαλά Φιλοθέης Γυναικών Στίβος

18:45 Eurosport 1 Roland Garros Τένις

20:00 COSMOTE SPORT 5 HD Φενέρμπαχτσε – Αναντολού Εφές Turkish Basketball Super League

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20:00 COSMOTE SPORT 4 HD Βαλένθια – Μπιλμπάο ACB Liga Endesa

21:00 COSMOTE SPORT 8 HD Αρμάνι Μιλάνο – Μπρέσια Lega Basket Serie A

21:00 COSMOTE SPORT 7 HD World Athletics Continental Tour Gold Τουρκού

21:00 COSMOTE SPORT 6 HD Μαγδεμβούργο – Γκούμερσμπαχ DAIKIN Bundesliga

21:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός Α’ τελικός GBL

21:45 Novasports Prime Λουξεμβούργο – Ιταλία Φιλικός Αγώνας

21:45 Novasports Start Ολλανδία – Αλγερία Φιλικός Αγώνας

22:00 COSMOTE SPORT 7 HD Μπασκόνια – Μπανταλόνα ACB Liga Endesa

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