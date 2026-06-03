Οι αθλητικές μεταδόσεις της Τετάρτης (3/6) – Πού θα δείτε τον πρώτο τελικό με Ολυμπιακό – Παναθηναϊκό

Αναλυτικά το πρόγραμμα των αθλητικών μεταδόσεων για την Τετάρτη 3 Ιουνίου, με ιδιαίτερη έμφαση στον πρώτο τελικό της GBL μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού. Παρέχεται μια ολοκληρωμένη λίστα αγώνων από διάφορα αθλήματα και διοργανώσεις, μαζί με τα αντίστοιχα τηλεοπτικά κανάλια και ώρες μετάδοσης.