«Ντέρτι»: Ρένεση, Κακούρης και Νούσιας στη νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1

Με ταχείς ρυθμούς προχωρά η παραγωγή για τη νέα καθημερινή σειρά του ΑΝΤ1 «Ντέρτι», ενώ τις προηγούμενες ημέρες «κλείδωσαν» τα τρία πρώτα μεγάλα ονόματα στο καστ.

Η σειρά σηματοδοτεί την επιστροφή της Μελίνας Τσαμπάνη και του Πέτρου Καλκόβαλη με καθημερινή σειρά στον ΑΝΤ1, τέσσερα χρόνια μετά τις «Άγριες μέλισσες». Ποια πρόσωπα θα δώσουν ζωή στους χαρακτήρες του νυχτερινού κέντρου της δεκαετίας του ’80;

Από τον Alpha στον ΑΝΤ1 μετακινείται την προσεχή σεζόν η Κλέλια Ρένεση, που συμφώνησε με την παραγωγή και αναλαμβάνει τον ρόλο της βασικής πρωταγωνίστριας. Η γνωστή ηθοποιός θα υποδυθεί την κεντρική τραγουδίστρια και πρώτο όνομα στο νυχτερινό κέντρο όπου διαδραματίζεται η σειρά, ενώ θα δοκιμαστεί και για τις φωνητικές της ικανότητες.

Με κεντρικό ρόλο στο «Ντέρτι» επιστρέφει στον ΑΝΤ1 και ο Λεωνίδας Κακούρης, που έδωσε τα χέρια με την παραγωγή για έναν από τους πρωταγωνιστικούς ανδρικούς ρόλους, ο οποίος θα «τρέχει» το νυχτερινό κέντρο.

Στο a-class καστ της σειράς εποχής του ΑΝΤ1 δυναμικό «παρών» θα δώσει και ο Τάσος Νούσιας, που παραμένει στο κανάλι του Αμαρουσίου μετά το επικείμενο φινάλε του «Grand Hotel».

