Κωνσταντίνος Μαγκλάρας: Εδώ και έναν χρόνο δεν τρώω ζάχαρη – Τον πρώτο μήνα που την σταμάτησα, κάθε μέρα στον ύπνο μου έβλεπα εφιάλτες

Enikos Newsroom

Lifestyle

Κωνσταντίνος Μαγκλάρας

Ο ηθοποιός, Κωνσταντίνος Μαγκλάρας που ήταν και νικητής του δεύτερου επεισοδίου του YFSF, αποκάλυψε στην εκπομπή «Το Πρωινό» του ΑΝΤ1 ότι δεν τρώει τίποτα που να έχει ζάχαρη  και να είναι επεξεργασμένο.

Αρχικά, ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας είπε: «Τώρα έχω σταματήσει εδώ και ένα χρόνο περίπου τα… κριτσίνια, οτιδήποτε… Ό, τι φαίνεται μη φυσικό, δεν το τρώω. Τον πρώτο μήνα που το σταμάτησα, κάθε μέρα στον ύπνο μου έβλεπα εφιάλτες ότι τρώω γλυκό. Γιατί έτρωγα πάρα πολλά γλυκά. Απλώς έτρωγα γλυκά και μετά έτρεχα 10 χιλιόμετρα. Δηλαδή έλεγα «θα φάω πάστες και θα πάω να τρέξω».

Τις έκαιγα. Εντάξει, το θέμα είναι η υγεία μέσα μας, όχι πώς φαίνεται απ’ έξω. Οπότε έλεγα: ας φάω τώρα τρεις πάστες, θα πάω να τρέξω. Και δεν είναι μόνο τρεις πάστες, θα φας και μια σοκολάτα, θα φας και ένα τσουρέκι, θα φας και κάτι άλλο… Τώρα που έχω σταματήσει τη ζάχαρη, και θέλω λίγο να ακουστεί αυτό, αν κάτι ακουστεί, ας είναι αυτό».

«Μέχρι τα 23 είχα μάθει από τους γονείς μου να τρώω νερόβραστα, ψητά, όχι τηγανητά, καταλαβαίνεις. Και ο πατέρας μου είναι 76  ετών τώρα, περπατάει 10 χιλιόμετρα μέρα, είναι κομμάτια και δεν παίρνει ούτε ντεπόν. Θέλω να πω ότι, επειδή έχει μάθει κι αυτός να τρώει έτσι… Από πάνω είχαμε κι έναν φούρνο, και ερχόταν κάθε μέρα και μου έλεγε “φάε γλυκό” ξέρεις. Και έλεγα “φύγε, φύγε, φύγε”. Και μετά από ενάμιση μήνα Γιώργο, αλήθεια σου λέω, κάτι έγινε, ένα «τσακ»…

Λιπαρά τρώω πάρα πολλά! Όχι όμως τηγανητά, όχι κορεσμένα, και όχι trans λιπαρά, τα οποία μένουν στο σώμα σου και δεν  διασπώνται πότε», πρόσθεσε ο Κωνσταντίνος Μαγκλάρας.

Δείτε το βίντεο:

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

