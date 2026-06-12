Κοζάνη: «Εμείς με τα σκουπίδια κι εσύ αδιαφορία»- Διαμαρτυρία των εργαζομένων στον τομέα καθαριότητας του Δήμου

Σε δυναμική κινητοποίηση προχώρησαν το μεσημέρι της Πέμπτης (11/06/2026), οι εργαζόμενοι στην Υπηρεσία Καθαριότητας, αλλά και σε άλλες υπηρεσίες του Δήμου Κοζάνης, διαμαρτυρόμενοι για τη μεγάλη καθυστέρηση στην καταβολή των δεδουλευμένων τους από υπερωριακή εργασία, νυχτερινά και αργίες.

Από νωρίς το πρωί συγκεντρώθηκαν οι εργαζόμενοιΌπως καταγγέλλουν οι εργαζόμενοι, παραμένουν απλήρωτοι εδώ και έξι μήνες, παρά το γεγονός ότι συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους καθημερινά, καλύπτοντας αυξημένες ανάγκες και απαιτητικά ωράρια εργασίας.

Κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης έξω από το Δημαρχείο, οι διαμαρτυρόμενοι εξέφρασαν την αγανάκτησή τους για την παρατεταμένη εκκρεμότητα, απευθύνοντας αιχμές προς τη δημοτική αρχή και προσωπικά προς τον δήμαρχο Γιάννη Κοκκαλιάρη. Με συνθήματα όπως «Εμείς με τα σκουπίδια κι εσύ αδιαφορία», ζήτησαν την άμεση καταβολή των οφειλόμενων ποσών και την οριστική διευθέτηση του ζητήματος.

Οι εργαζόμενοι υπογραμμίζουν ότι η καθυστέρηση στην πληρωμή των δεδουλευμένων δημιουργεί σοβαρά προβλήματα στην καθημερινότητά τους και στις οικογενειακές τους υποχρεώσεις, ενώ τονίζουν «πως η υπομονή τους έχει πλέον εξαντληθεί».

Η κινητοποίηση πραγματοποιήθηκε σε έντονο αλλά ειρηνικό κλίμα, με τους συγκεντρωμένους να διαμηνύουν ότι θα συνεχίσουν τις διεκδικήσεις τους μέχρι να δοθεί οριστική λύση και να καταβληθούν τα χρήματα που δικαιούνται. Το επόμενο διάστημα αναμένονται οι κινήσεις της δημοτικής Αρχής, καθώς και οι αποφάσεις των εργαζομένων για πιθανή κλιμάκωση των κινητοποιήσεών τους, εφόσον δεν υπάρξει άμεση ανταπόκριση στα αιτήματά τους.