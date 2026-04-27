Αττική: Συνελήφθησαν 10 οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ – Βεβαιώθηκαν 187 παραβάσεις σε 21.076 ελέγχους

Στη σύλληψη 20 οδηγών, εκ των οποίων οι 10 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής τις τελευταίες πέντε ημέρες, στο πλαίσιο ειδική εξόρμησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Απριλίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (27-4-2026), διενεργήθηκαν 21.076 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 187 παραβάσεις και συνελήφθησαν 10 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 3.391 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 387 οχήματα, εκ των οποίων 137 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,89% επί του συνόλου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.