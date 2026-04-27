Αττική: Συνελήφθησαν 10 οδηγοί που είχαν καταναλώσει αλκοόλ – Βεβαιώθηκαν 187 παραβάσεις σε 21.076 ελέγχους

Δήμητρα Κόκκορη

Κοινωνία

έλεγχοι Τροχαία

Στη σύλληψη 20 οδηγών, εκ των οποίων οι 10 είχαν καταναλώσει αλκοόλ, προχώρησαν οι αστυνομικοί της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής τις τελευταίες πέντε ημέρες, στο πλαίσιο ειδική εξόρμησης σε κεντρικές οδικές αρτηρίες του λεκανοπεδίου.

Κατά τη διάρκεια των ελέγχων, από τις πρώτες πρωινές ώρες της 23 Απριλίου 2026 έως τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα (27-4-2026), διενεργήθηκαν 21.076 έλεγχοι αλκοολομέτρησης, βεβαιώθηκαν 187 παραβάσεις και συνελήφθησαν 10 οδηγοί, υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mgr/l.

Επιπλέον, βεβαιώθηκαν 3.391 παραβάσεις, όπως ενδεικτικά, για υπέρβαση του ανώτατου επιτρεπόμενου ορίου ταχύτητας, μη χρήση προστατευτικού κράνους, χρήση κινητού τηλεφώνου, παραβίαση σηματοδοτών, στέρηση άδειας ικανότητας οδήγησης κ.α.

Ακόμα, ακινητοποιήθηκαν 387 οχήματα, εκ των οποίων 137 μεταφέρθηκαν με γερανό, ενώ αφαιρέθηκαν 544 άδειες ικανότητας οδήγησης και 185 άδειες κυκλοφορίας. Σημειώνεται ότι τα θετικά αποτελέσματα των ελέγχων ανέρχονται σε μόλις 0,89% επί του συνόλου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, οι έλεγχοι για την οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ θα συνεχισθούν με την ίδια ένταση.

Φαρμακοποιοί: Το φάρμακο δεν είναι εμπόρευμα και δέμα προς παράδοση

Η κλινική έρευνα στο επίκεντρο του Delphi Economic Forum με πρωτοβουλία του HACRO

Ακαθάριστα οικόπεδα: Τι αλλάζει στην προθεσμία, στα πρόστιμα και τους ελέγχους μετά τη νέα ΚΥΑ – Τι αναφέρει η ΠΟΜΙΔΑ

Nτομάτες και αγγούρια: Σε καθοδική πορεία οι τιμές – Αναλυτικοί πίνακες

Γιατί ορισμένοι γαλαξίες τύπου «starburst» σταματούν μυστηριωδώς τη δραστηριότητά τους; Τι δείχνει νέα μελέτη

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να γίνεται βαρετή – «Είναι απλώς ένα ακόμη μέρος της δουλειά»
14:54 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άγιος Δημήτριος: Στις 20 Μαΐου η δίκη των τριών φίλων του δράστη της δολοφονίας – Ξέσπασε σε λυγμούς η σύντροφός του

Διεκόπη για τις 20 Μαΐου η δίκη στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο με κατηγορούμενους τους...
14:48 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Ηράκλειο: Άρχισε η δίκη του Γάλλου για την θανατηφόρα παράσυρση της 36χρονης – Τι κατέθεσε ψυχίατρος για τον δράστη

Με την κατάθεση ψυχιάτρου άρχισε σήμερα η δίκη του 35χρονου Γάλλου για την υπόθεση της θανατηφ...
14:43 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη αστυνομικός έπειτα από καταγγελία για παρενόχληση κρατούμενης

Συνελήφθη ένας αστυνομικός στη Θεσσαλονίκη, έπειτα από καταγγελία ότι παρενόχλησε μία κρατούμε...
14:24 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Αίγιο: Συνελήφθη άνδρας που μετέφερε στο όχημά του πάνω από 32 κιλά κάνναβης

Μεγάλη ποσότητα ναρκωτικών είχε στην κατοχή του ένας αλλοδαπός άνδρας, ο οποίος εντοπίστηκε χθ...
MUST READ

LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς