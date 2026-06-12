Χαλκιδική: Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στο Πευκοχώρι λόγω διαρροής λυμάτων – Φωτογραφίες

Ο δήμος Κασσάνδρας ανακοίνωσε προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης στην ακτή «Ακρωτήρι» στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής, λόγω διαρροής λυμάτων μετά από θραύση αγωγού. Οι αρμόδιες υπηρεσίες κινητοποιήθηκαν άμεσα για αποκατάσταση της βλάβης και πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλύσης και απολύμανσης της περιοχής, εν αναμονή των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

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halkidiki
(Πηγή: facebook, Μαρία Παπαδημητρίου)
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής «Ακρωτήρι» στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο δήμος Κασσάνδρας εξαιτίας διαρροής λυμάτων μετά από θραύση σε αγωγό.
  • Το πρωί της Πέμπτης, 11 Ιουνίου, διαπιστώθηκε θραύση στον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων του Πευκοχωρίου, με τις αρμόδιες υπηρεσίες να κινητοποιούνται άμεσα και να ολοκληρώνουν την αποκατάσταση της βλάβης.
  • Πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλύσης και απολύμανσης της περιοχής, ενώ ο δήμος βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση του περιστατικού και τις δειγματοληψίες.

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Προσωρινή απαγόρευση κολύμβησης και χρήσης της ακτής «Ακρωτήρι» στο Πευκοχώρι Χαλκιδικής ανακοίνωσε ο δήμος Κασσάνδρας εξαιτίας διαρροής λυμάτων μετά από θραύση σε αγωγό.

Συγκεκριμένα, επιβλήθηκε προσωρινή απαγόρευση σε ζώνη 200 μέτρων εκατέρωθεν του σημείου διάθεσης, έως την ολοκλήρωση των δειγματοληψιών και την αξιολόγηση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων.

Ο δήμος επισημαίνει ότι το πρωί της Πέμπτης, 11 Ιουνίου, διαπιστώθηκε θραύση στον καταθλιπτικό αγωγό μεταφοράς λυμάτων Φ225 του Πευκοχωρίου.

Από την πρώτη στιγμή οι αρμόδιες υπηρεσίες και τα συνεργεία του Δήμου κινητοποιήθηκαν άμεσα και προχώρησαν στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης της βλάβης. Μετά την επέμβαση των συνεργείων η διαρροή διακόπηκε άμεσα και η αποκατάσταση της βλάβης ολοκληρώθηκε.

Παράλληλα, επισημαίνει ο δήμος, πραγματοποιήθηκαν εργασίες πλύσης και απολύμανσης (χλωρίωσης) της περιοχής.

Ενημερώθηκαν άμεσα η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χαλκιδικής και το Κέντρο Περιβαλλοντικής Αναβάθμισης Μονάδων Αντιρρύπανσης Χαλκιδικής προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι προβλεπόμενες δειγματοληψίες και οι απαραίτητοι εργαστηριακοί έλεγχοι.

Τέλος, ο δήμος Κασσάνδρας υπογραμμίζει πως «έχει ήδη προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και βρίσκεται σε συνεχή συνεργασία με τις αρμόδιες υπηρεσίες για την παρακολούθηση του περιστατικού».

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