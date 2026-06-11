Αίγιο: Συντετριμμένος και αθώος δηλώνει ο 65χρονος Ιταλός – Η νέα αναπαράσταση στον τόπο της τραγωδίας και το μυστήριο με το κίνητρο

Αν και ο 65χρονος Μάρκο, ο Ιταλός σύντροφος της Μαρίας που βρέθηκε δολοφονημένη με τον 26χρονο γιο της στο σπίτι τους στον Λόγγο Αιγίου, φέρεται να είναι ο δράστης του στυγερού εγκλήματος, εντούτοις υπάρχουν ακόμα “θολά” σημεία, τα οποία οι διωκτικές αρχές θέλουν να φωτίσουν αλλά και να “σπάσουν” τον πιθανό δράστη ώστε να ομολογήσει. Υπενθυμίζεται ότι εξακολουθεί να δηλώνει ότι δεν έχει σχέση με την τραγωδία.

Μάλιστα, αστυνομικοί μετέφεραν το μεσημέρι της Πέμπτης τον 65χρονο ξανά στο σημείο όπου έγιναν όλα, στο σπίτι του εγκλήματος δηλαδή, για συμπληρωματική κατάθεση παρουσία δικαστικού λειτουργού, ενώ ο ίδιος δηλώνει συντετριμμένος και αθώος.

Ο φερόμενος ως δράστης της διπλής δολοφονίας παρουσιάστηκε με σκυμμένο το κεφάλι και απέφυγε να απαντήσει στα ερωτήματα των δημοσιογράφων που ήταν εκεί και ρωτούσαν επίμονα. Ο 65χρονος μεταφέρθηκε ξανά στα κρατητήρια δίχως να πει κουβέντα.

Όπως γίνεται γνωστό από το ρεπορτάζ του ANT1, ο εισαγγελέας ζήτησε να μεταβεί στον χώρο, καθώς ήθελε να δει ο ίδιος τον χώρο της δολοφονίας σε συνδυασμό με τους ισχυρισμούς του 65χρονου. Η διαδικασία κράτησε περίπου 45 λεπτά παρουσία του κατηγορουμένου και χωρίς δικηγόρους.

Κάποια στιγμή έφτασε στο σημείο και η αδελφή της Μαρίας η οποία μάλιστα θέλησε να τον πλησιάσει. Οι αστυνομικοί βέβαια δεν την άφησαν. Στην ερώτηση της δημοσιογράφου του σταθμού, εάν τον είχε ικανό να κάνει κάτι τέτοιο (τον 65χρονο εννοεί), η γυναίκα ακούγεται να λέει ένα «δεν ξέρω πια… μπορεί…».

Στον Λόγγο έφτασαν αστυνομικοί και από την Αθήνα που συνεπικουρούν στην έρευνα των συναδέλφων τους, ενώ το ΙΧ του φερόμενου δράστη μεταφέρθηκε στα εγκληματολογικά εργαστήρια, όπως μετέδωσε το Mega.

Τι δείχνουν τα στοιχεία

Οι αστυνομικοί, παρά την κατηγορηματική άρνηση του 65χρονου, επιμένουν πώς αυτός είναι ο δράστης του διπλού φονικού στον Λόγγο. Τα στελέχη της ασφάλειας Πατρών εξέτασαν τα στοιχεία και όλα είναι σε βάρος του.

Συγκεκριμένα: Είχε αμυχές στο σώμα, υπήρχε ρούχο του με ίχνη αίματος, δεν υπήρχαν ίχνη παραβίασης, ενώ φαίνεται πως προσπάθησε να καθαρίσει τους χώρους.

Αυτό πάντως που σίγουρα δεν έχει αποσαφηνιστεί, είναι το κίνητρό του. Κάποιοι θεωρούν ότι μπορεί να σχετίζεται με την πώληση ενός οικοπέδου, έναντι 55.000 ευρώ.

«Τα στοιχεία δεν δείχνουν κάτι άλλο. Όταν δεν υπάρχει παραβίαση, όταν η Μαρία ζητάει από τον Ολύμπιο να έρθει νωρίτερα χωρίς να υπάρχει λόγος και ενώ ο Ολύμπιος είχε κανονίσει να έρθει τον Ιούλιο, τότε υπάρχει κάτι», λέει η αδελφή της δολοφονημένης γυναίκας.

Σύμφωνα με τη γιαγιά του 26χρονου, ο Ολύμπιος ήθελε να πάρει τη μητέρα του στη Γερμανία γιατί δεν περνούσε καλά με αυτόν.

Ο 65χρονος κάλεσε λίγο μετά τις 11 το πρωί φίλο και γείτονά του. Εκείνος ήταν που έφτασε πρώτος στο σπίτι, πριν το ΕΚΑΒ και την αστυνομία, και αντίκρυσε τους δύο νεκρούς μέσα στο ίδιο δωμάτιο, αυτό του Ολύμπιου. Μάλιστα, σύμφωνα με δηλώσεις του, ο νεαρός ήταν σκεπασμένος μέχρι πάνω με μια κουβέρτα.

«Έκανα μια κίνηση με το κεφάλι μου πίσω από την πόρτα (του δωματίου), ήταν ένα κομοδίνο με σπασμένα γυαλιά και με την κίνηση που έκανα πίσω από την πόρτα, βλέπω τη Μαρία».

Δεν υπάρχουν δακτυλικά αποτυπώματα στο μαχαίρι του εγκλήματος

Τα τελευταία στοιχεία δείχνουν όμως ότι το μαχαίρι – όργανο του εγκλήματος δεν έχει πάνω του δακτυλικά αποτυπώματα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αναλύσεις στο μαχαίρι που εντοπίστηκε στον τόπο του εγκλήματος φαίνεται ότι δεν απέδωσαν κάποιο αξιοποιήσιμο δακτυλικό αποτύπωμα, γεγονός που δυσκολεύει την άμεση ταυτοποίηση του ατόμου που έκανε χρήση του όπλου. Πρόκειται για ένα κουζινομάχαιρο με μήκος λάμας 20 εκατοστών, που εντοπίστηκε κάτω από το άψυχο σώμα της 54χρονης. Το στοιχείο αυτό καταδεικνύει πως είτε ο δράστης φρόντισε να μην αφήσει αποτυπώματα, φορώντας γάντια, είτε καθάρισε το μαχαίρι μετά το φονικό.

Δεν έχουν ολοκληρωθεί οι εργαστηριακές εξετάσεις των ρούχων αλλά και για ίχνη πυρίτιδας στα χέρια του 65χρονου.

Ωστόσο, εντοπίστηκε ένα δακτυλικό αποτύπωμα με ίχνη αίματος της 54χρονης μητέρας, πάνω σε έναν φορητό ηλεκτρονικό υπολογιστή που βρέθηκε στον χώρο.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης πάνω από δέκα αστυνομικοί από τα εγκληματολογικά εργαστήρια με ειδικό φωτογράφο της ΕΛΑΣ πήγαν εκ νέου στο σπίτι όπου έγινε το διπλό έγκλημα. Ερευνήθηκε ξανά σπιθαμή προς σπιθαμή.

Την Παρασκευή ο 65χρονος θα μεταφερθεί στο γραφείο της ανακρίτριας του Αιγίου για να απολογηθεί. Επιμένει στην αθωότητά του και δηλώνει πως δεν σκότωσε «τη γυναίκα του και το παιδί του», έτσι είπε χαρακτηριστικά, σύμφωνα με τον ANT1.