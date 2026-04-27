Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Κάνουμε το καλύτερο για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά»

Συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο. Ο Πρωθυπουργός, μετά την επέκταση της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία και το διήμερο της επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις τελευταίες εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο κ. Μητσοτάκης είπε, απευθυνόμενος στον κ. Τασούλα ότι μέσα στο πρόσφατο γεωπολιτικό παγκόσμιο περιβάλλον, «η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας, με το βλέμμα στην πρόσφατη, συμβολική επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

«Η στρατηγική μας σχέση αποδεικνύει και η περίφημη ρήτρα συνδρομής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τασούλας.

«Η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας και συμμόρφωσης, δεν μοιράζει άσκοπα και λαϊκίστικα χρήματα αλλά προστατεύει το μέλλον από επιπολαιότητες», είπε ο κ. Τασούλας υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας στο παρελθόν «πλήρωσε τέτοιες επιπολαιότητες».

Δείτε το βίντεο: