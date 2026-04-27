Μητσοτάκης σε Τασούλα: «Κάνουμε το καλύτερο για να στηρίξουμε τα ελληνικά νοικοκυριά»

Εύη Κατσώλη

Πολιτική

Μητσοτάκης - Τασούλας

Συνάντηση με τον Κωνσταντίνο Τασούλα είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Προεδρικό Μέγαρο.  Ο Πρωθυπουργός, μετά την επέκταση της αμυντικής συμφωνίας με τη Γαλλία και το διήμερο της επίσκεψης του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα, ενημέρωσε τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας για τις τελευταίες εξελίξεις.

Κατά τη διάρκεια του διαλόγου που είχαν μπροστά στις κάμερες, ο κ. Μητσοτάκης είπε, απευθυνόμενος στον κ. Τασούλα ότι μέσα στο πρόσφατο γεωπολιτικό παγκόσμιο περιβάλλον, «η ελληνική κυβέρνηση έχει κάνει το καλύτερο για να στηρίξει τα ελληνικά νοικοκυριά, πάντα στο πλαίσιο των δημοσιονομικών κανόνων».

Από την πλευρά του, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας μίλησε με θερμά λόγια για τη συνεργασία Ελλάδας – Γαλλίας, με το βλέμμα στην πρόσφατη, συμβολική επίσκεψη του Εμανουέλ Μακρόν στην Αθήνα.

«Η στρατηγική μας σχέση αποδεικνύει και η περίφημη ρήτρα συνδρομής», ανέφερε μεταξύ άλλων ο κ. Τασούλας.

«Η πολιτική της δημοσιονομικής πειθαρχίας και συμμόρφωσης, δεν μοιράζει άσκοπα και λαϊκίστικα χρήματα αλλά προστατεύει το μέλλον από επιπολαιότητες», είπε ο κ. Τασούλας υπογραμμίζοντας ότι η χώρα μας στο παρελθόν «πλήρωσε τέτοιες επιπολαιότητες».

Πλαστική μεμβράνη «σκοτώνει» ιούς χωρίς χημικά με επιτυχία 94% – Λειτουργεί καλύτερα και από αντισηπτικό

Εκλογές στον ΠΙΣ με σκιές νομιμότητας και καταγγελίες για αποκλεισμούς-Τα αποτελέσματα

Προϋπολογισμός: Στο 1,47 δισ. ευρώ το πλεόνασμα στο α’ τρίμηνο του 2026- Τι έδειξαν τα στοιχεία για τα έσοδα από τους ΕΦΚ

Ψηφιακό δελτίο αποστολής: Τι αλλάζει από την 1η Μαΐου και ποιοι μπαίνουν υποχρεωτικά στο σύστημα – Τι ισχύει με τα πρόστιμα

Η τεχνητή νοημοσύνη έχει ήδη αρχίσει να γίνεται βαρετή – «Είναι απλώς ένα ακόμη μέρος της δουλειά»

Tα μικροπλαστικά αλληλεπιδρούν πλέον με το μικροβίωμα του εντέρου – Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην υγεία
περισσότερα
12:44 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Παύλος Μαρινάκης: Σημαντικές συμφωνίες στρατηγικού χαρακτήρα εμβαθύνουν την ήδη στενή ελληνογαλλική συνεργασία σε κρίσιμους τομείς

Με την επίσκεψη του Γάλλου Προέδρου, Εμανουέλ Μακρόν στην Ελλάδα και τις συμφωνίες που υπογράφ...
12:26 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Σακελλαρίδης στον Realfm 97,8 για Τσίπρα: Προσπαθεί να είναι θελκτικός σε πολλά ακροατήρια, με αποτέλεσμα να υπάρχει ένα θολό πολιτικό στίγμα

Για τον ευρύτερο χώρο της Κεντροαριστεράς και το ενδεχόμενο συνεργασίας με άλλες δυνάμεις της ...
10:24 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Βαρδακαστάνης: Τα αποτελέσματα των εκλογών δεν θα έχουν καμιά σχέση με τις δημοσκοπήσεις – Όσα είπε στην πρώτη συνέντευξή του ως Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ

Μετά την ανάληψη των καθηκόντων του ως Γραμματέας του ΠΑΣΟΚ, ο Γιάννης Βαρδακαστάνης παραχώρησ...
10:07 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Βαριά προσγείωση στρατιωτικού ελικοπτέρου στην Κρήτη

Βαριά προσγείωση πραγματοποίησε το πρωί της Δευτέρας 27 Απριλίου 2026 στην Κρήτη, κοντά στο Κα...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς