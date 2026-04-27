Χεζμπολάχ: «Εκτός συζήτησης» οι απευθείας διαπραγματεύσεις με το Ισραήλ – «Δεν θα εγκαταλείψουμε τα όπλα»

Σε ένα ηχηρό διάγγελμα που δυναμιτίζει το κλίμα, ο ηγέτης της Χεζμπολάχ, Ναΐμ Κασέμ, ξεκαθάρισε ότι οι απευθείας συνομιλίες με το Ισραήλ είναι «εκτός συζήτησης», διαμηνύοντας πως η σιιτική οργάνωση θα συνεχίσει να αντιστέκεται και να απαντά στην ισραηλινή «επιθετικότητα».

«Δεν παραδίδουμε τα όπλα»

Ο Κασέμ εμφανίστηκε ανένδοτος ως προς τη στρατιωτική ισχύ της οργάνωσης, τονίζοντας την ετοιμότητά της για παρατεταμένη σύγκρουση.

«Δεν θα εγκαταλείψουμε τα όπλα, και η άμυνα και το πεδίο απέδειξαν την ετοιμότητά μας για αντιπαράθεση», τόνισε.

Παράλληλα, εξαπέλυσε δριμύτατη κριτική στην κυβέρνηση του Λιβάνου για τη στάση της στις συνομιλίες.

«Οι αρχές [η κυβέρνηση του Λιβάνου] έσπευσαν να κάνουν μια περιττή και αδικαιολόγητη παραχώρηση, και εμείς αρνούμαστε κατηγορηματικά τις απευθείας διαπραγματεύσεις [με το Ισραήλ]. Οι αρχές πρέπει να σταματήσουν τις απευθείας διαπραγματεύσεις και να ακολουθήσουν μια οδό έμμεσων διαπραγματεύσεων».

Το «αδιέξοδο» του Ισραήλ και οι 5 όροι

Σύμφωνα με τον αρχηγό της Χεζμπολάχ, το Ισραήλ, με τη στήριξη των ΗΠΑ, πόνταρε στην εξάρθρωση της οργάνωσης από τις 23 Σεπτεμβρίου 2024 (ημερομηνία έναρξης των εκτεταμένων αεροπορικών επιδρομών), χωρίς όμως επιτυχία.

«Ο εχθρός έχει φτάσει σε αδιέξοδο, αυτή η αντίσταση είναι συνεχής, ισχυρή και δεν μπορεί να ηττηθεί», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Θέτοντας τον πήχη των απαιτήσεων για οποιαδήποτε μελλοντική συμφωνία, ο Κασέμ παρέθεσε πέντε απαράβατες προϋποθέσεις:

«Παύση της επιθετικότητας σε ξηρά, θάλασσα και αέρα»

«Απόσυρση του Ισραήλ από τα κατεχόμενα εδάφη»

«Απελευθέρωση των αιχμαλώτων»

«Επιστροφή του λαού σε όλα τα χωριά και τις πόλεις του»

«Ανασυγκρότηση»

Κάλεσμα για εσωτερικό διάλογο

Κλείνοντας, ο Κασέμ κάλεσε την κυβέρνηση του Λιβάνου να αναθεωρήσει την πολιτική της και να ξεκινήσει έναν εσωτερικό διάλογο, αφήνοντας αιχμές για τη νομική αντιμετώπιση της οργάνωσης.

«Η λιβανέζικη αρχή είναι υπεύθυνη για τη διακοπή των απευθείας διαπραγματεύσεων με τον ισραηλινό εχθρό και την υιοθέτηση έμμεσων, καθώς και για την ακύρωση της απόφασής της τον Μάρτιο που ποινικοποιεί την αντίσταση και τη λαϊκή της βάση —η οποία αποτελεί περισσότερο από το ήμισυ του λιβανέζικου λαού— ώστε να μπορέσει να επιδιώξει έναν εσωτερικό διάλογο που θέτει το συμφέρον του Λιβάνου πάνω από κάθε άλλη σκέψη, χωρίς να υποκύπτει σε ισραηλινές και ξένες υπαγορεύσεις».

Με πληροφορίες από: Al Jazeera