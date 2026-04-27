Τραγωδία στα Τέμπη: Το όνομα της Ιφιγένειας Μήτσκα παίρνει αίθουσα στο Πνευματικό Κέντρο Γιαννιτσών

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Ιφιγένεια Μήτσκα

Ο δήμος Πέλλας, έπειτα από ομόφωνη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιήσει μια λιτή τελετή αποκαλυπτηρίων για την ονοματοδοσία της βόρειας αίθουσας εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών σε «Αίθουσα Ιφιγένεια Μήτσκα», της 22χρονης που έχασε την ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η εκδήλωση ονοματοδοσίας θα γίνει την Τετάρτη 29 Απριλίου, στις 6.30 μ.μ., στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Γιαννιτσών, στο ισόγειο της βόρειας πλευράς (Κ. Ασμανίδη 2).

Η Ιφιγένεια, ένα νέο κορίτσι 22 ετών από τα Γιαννιτσά, γεμάτο όνειρα και ζωή, αποτέλεσε ένα από τα θύματα του τραγικού δυστυχήματος των Τεμπών, που συγκλόνισε το πανελλήνιο και πλήγωσε ανεπανόρθωτα την τοπική μας κοινωνία.

Αναγνωρίζοντας την απώλεια μιας νέας δημότισσας που εκπροσωπούσε τη νέα γενιά του τόπου μας, ο δήμος Πέλλας μετατρέπει έναν χώρο πολιτισμού και διαλόγου σε σημείο αναφοράς για την αποφυγή παρόμοιων τραγωδιών στο μέλλον. Η απόφαση αυτή αποτελεί μια έμπρακτη ένδειξη συμπαράστασης προς την οικογένειά της και μια υπόσχεση ότι η Ιφιγένεια δεν θα ξεχαστεί. Όσοι την γνώρισαν, μιλούν για ένα πάντα χαμογελαστό και ευαίσθητο κορίτσι, που με την ευγένεια και το ήθος της κοσμούσε την τοπική μας κοινωνία.

Η ονοματοδοσία της αίθουσας εκδηλώσεων -ενός όμορφου χώρου που προάγει τον πολιτισμό και την τέχνη- στο όνομά της, αποτελεί τον πλέον συμβολικό φόρο τιμής σε μια νέα που αφιέρωσε τη ζωή της στην ομορφιά της τέχνης, αναφέρεται σε ανακοίνωση του δήμου Πέλλας.

