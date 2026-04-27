Παντρεύτηκε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ, Σπύρος Δαρσινός: Οι ευχές on air για «βίον ανθόσπαρτον» – «13 χρόνια το βασανίζω το κορίτσι»

Εύη Κατσώλη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Δαρσινός- ρεπόρτερ ERT

«Βίον ανθόσπαρτον» ευχήθηκαν στον δημοσιογράφο του ERTNews, Σπύρο Δαρσινό οι συνάδελφοί του στην εκπομπή «Συνδέσεις».

Ο ρεπόρτερ ανέβηκε τα σκαλιά της εκκλησίας μέσα στο Σαββατοκύριακο και δέχτηκε με χαμόγελο τις ευχές την ώρα που βγήκε στον αέρα για να δώσει το ρεπορτάζ του.

Παράλληλα, αποκάλυψαν πως πρόκειται μάλιστα να γίνει και πατέρας σε λίγους μήνες από τώρα.

«Σας ευχαριστώ πολύ παιδιά, σας ευχαριστώ πολύ! Πώς να την πείσω; Δεκατρία χρόνια το βασανίζω το κορίτσι. Ήθελε την ελευθερία της! Ήθελε, λέει, να είμαστε… γκόμενοι! Αυτή ήταν η δικαιολογία», ανέφερε χαριτολογώντας ο Σπύρος Δαρσινός.

«Είχα άγχος, αλλά ευτυχώς βοήθησαν οι φίλοι να φύγει λίγο αυτή η αγωνία, που δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αυτή η αγωνία. Νομίζω ότι πήρα ένα καλό μάθημα από όλη αυτή την ιστορία: ότι ο γάμος είναι κυρίως για τις νύφες, όχι για τους γαμπρούς.

Επομένως το μόνο που έχεις να κάνεις, είναι να είσαι καλά δίπλα στη νύφη. Όταν συγκεντρώθηκα σε αυτό, όλα πήγαν καλά. Έφυγε και το άγχος, έφυγαν όλα», συμπλήρωσε ο ρεπόρτερ της ΕΡΤ.

«Εγώ όταν παντρεύτηκα το ’14, πριν 3-4 μέρες έπαιζε η Εθνική Ελλάδος, Μουντιάλ. Και λέω στη μέλλουσα τότε ακόμα γυναίκα μου “Αν περάσει σήμερα η Εθνική, το Σάββατο θα παίζουμε προημιτελικό Μουντιάλ… το οποίο είναι ιστορικό ρεκόρ!”. Μου λέει “Ωραία; Και;”. Και λέω “Θα βάλω μία οθόνη… να δείχνει το ματς”. Δεν μου είπε τίποτα. Από το βλέμμα κατάλαβα, ότι αν επέμενα στην πρότασή μου, δεν θα έμπαινα ποτέ σε αυτό το γαμήλιο ταξίδι», αφηγήθηκε με χιούμορ από την πλευρά του ο παρουσιαστής της εκπομπής, Κώστας Παπαχλιμίντζος.

