Το σόι σου: Χάσαμε τη θεία

Η Αλεξάνδρα κληρονομεί μια πλούσια θεία υπό έναν όρο απόψε στο νέο επεισόδιο της σειράς “Το σόι σου” στις 21:00 στον Alpha.

Ένα παλιό ψέμα έρχεται να στοιχειώσει τη ζωή της οικογένειας Τριανταφύλλου, όταν η θεία Άλις, η πολυαγαπημένη θεία της Αλεξάνδρας από τη Νότιο Αφρική πεθαίνει, και η Ρωξάνη (Ιώ Λατουσάκη), η αδερφή της Ντόροθι που φρόντιζε τη θεία Άλις, έρχεται στην Αθήνα.

Ο λόγος της επίσκεψης της; Η διαθήκη της θείας, σύμφωνα με την οποία, κληρονόμος της ορίζεται η Αλεξάνδρα. Το μόνο πρόβλημα; Πως η θεία δεν έμαθε ποτέ για την ύπαρξη του Μενέλαου. Αντίθετα, για σύζυγο της Αλεξάνδρας είχαν συστήσει τον περιβόητο Ηρωδίωνα Αποστολίδη, καθηγητή Πανεπιστημίου, που δεν είναι άλλος από τον… Χαμπέα!

Ο Βαγγέλης πρέπει να υποκριθεί -για ακόμη μια φορά- τον Ηρωδίωνα, η Χαρούλα και ο Μενέλαος συστήνονται ως κουμπάροι του ζευγαριού, και Χαμπέοι και Τριαντάφυλλοι θα μπλέξουν σε μια απίστευτη ιστορία προκειμένου να εξασφαλίσουν την κληρονομιά.

Όμως τα σχέδια της Ρωξάνης, όπως και της θείας, φαίνεται να διαφέρουν…

Τα κόλλυβα της Αλεξάνδρας

Χαμπέας εν δράσει… ως Ηρωδίωνας

Η Ρωξάνη προδίδεται

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