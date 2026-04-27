Άγιος Παντελεήμονας: 29χρονος σε κατάσταση αμόκ προκάλεσε φθορές σε 30 αυτοκίνητα

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

περιπολικό, αστυνομία, ΕΛΑΣ

Φθορές σε 30 αυτοκίνητα προκάλεσε ένας 29χρονος αλλοδαπός, σε κατάσταση αμόκ, το βράδυ της Κυριακής (26/04) στον Άγιο Παντελεήμονα. 

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:50 τα ξημερώματα, όταν ο 29χρονος, παλαιστινιακής καταγωγής, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της ΕΡΤ, χτυπούσε ακόμη και με το κεφάλι του τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της πράξης του.

Πλαστική μεμβράνη «σκοτώνει» ιούς χωρίς χημικά με επιτυχία 94% – Λειτουργεί καλύτερα και από αντισηπτικό

Εκλογές στον ΠΙΣ με σκιές νομιμότητας και καταγγελίες για αποκλεισμούς-Τα αποτελέσματα

Έρχονται οι Κοινωνικές Κατοικίες

Πετρέλαιο: Πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι η τιμή του brent – Οι νέες προβλέψεις της Goldman Sachs

Tα μικροπλαστικά αλληλεπιδρούν πλέον με το μικροβίωμα του εντέρου – Οι επιπτώσεις που μπορεί να έχουν στην υγεία

Η Google επιβεβαιώνει την αναβάθμιση του Gmail και προειδοποιεί για «εξελιγμένες» επιθέσεις με τεχνητή νοημοσύνη
περισσότερα
11:26 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κρήτη: Δύο σεισμοί ανοιχτά του Λασιθίου μέσα σε 20 λεπτά

Σεισμός μεγέθους 4,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ σημειώθηκε σήμερα, στις 10:45, 402 χιλιόμετρα ...
09:39 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άρειος Πάγος: Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που είχε θέσει στο αρχείο με πόρισμά του ο πρώην αντεισαγγ...
09:13 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Παράταση έως την Τετάρτη από την ΔΥΠΑ

Έως την Τετάρτη στις 23:59 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα για τον Κοιν...
08:35 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό έπειτα από τροχαίο

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική, με τα σημαντικότερα προβλήματα να κα...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς