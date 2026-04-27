Άγιος Παντελεήμονας: 29χρονος σε κατάσταση αμόκ προκάλεσε φθορές σε 30 αυτοκίνητα

Φθορές σε 30 αυτοκίνητα προκάλεσε ένας 29χρονος αλλοδαπός, σε κατάσταση αμόκ, το βράδυ της Κυριακής (26/04) στον Άγιο Παντελεήμονα.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 2:50 τα ξημερώματα, όταν ο 29χρονος, παλαιστινιακής καταγωγής, προκάλεσε φθορές σε σταθμευμένα οχήματα στις οδούς Αλκιβιάδου, Μαγνησίας και Αχαρνών.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές της ΕΡΤ, χτυπούσε ακόμη και με το κεφάλι του τα αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί. Αστυνομικές δυνάμεις έσπευσαν άμεσα στο σημείο, ακινητοποίησαν τον δράστη και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο για την παροχή των πρώτων βοηθειών.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία, ενώ βρίσκεται σε εξέλιξη έρευνα για τα αίτια της πράξης του.