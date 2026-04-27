Δίκη για τα Τέμπη: Παράπονα για τις συνθήκες διεξαγωγής – Για 4 κατηγορούμενους η παράσταση του δημοσίου

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Τέμπη

Σε υψηλούς τόνους συνεχίζεται η δίκη για την σιδηροδρομική τραγωδία στα Τέμπη, όσον αφορά τις συνθήκες διεξαγωγής.

Έπειτα από την εκφώνηση των ονομάτων των κατηγορουμένων, και προτού συνεχιστεί η διαδικασία των νομιμοποιήσεων, έλαβε τον λόγο ο δικηγόρος, Νίκος Κωνσταντόπουλος, επισημαίνοντας πως «ο τρόπος με τον οποίο διεξάγεται η δίκη δεν πληροί τις εγγυήσεις της δίκαιης δίκης και της εφαρμογής του κράτους δικαίου».

Στη συνέχεια το λόγο πήρε η Ζωή Κωνσταντοπούλου αναφέροντας πως υπάρχει στοχοποίηση σε βάρος της, ενώ ο Λουκάς Αποστολίδης τόνισε πως πρέπει να απομακρυνθούν οι αστυνομικοί που κάθονται στις θέσεις που προορίζονται για τους κατηγορουμένους.

Να σημειωθεί πως η πρόεδρος ανέφερε πως η επόμενη δικάσιμος θα προσδιοριστεί σε μεγάλο χρονικό διάστημα γιατί θα γίνουν διαρρυθμίσεις στην αίθουσα.

Το ελληνικό δημόσιο δήλωσε παράσταση προς υποστήριξη της κατηγορίας για ηθική βλάβη για τον σταθμάρχη της βραδινής βάρδιας, τους σταθμάρχες της απογευματινής βάρδιας και τον προϊστάμενο του Τμήματος Επιθεώρησης Λάρισας της Υπηρεσίας Υποστήριξης Κυκλοφορίας (σιδηροδρόμων) Κεντρικής και Νοτίου Ελλάδος.

Τα παραπάνω προκάλεσαν αντιδράσεις από πλευράς συνηγόρων των συγγενών θυμάτων που φώναζαν πως «είναι πρόκληση», ενώ από την πλευρά της η Ζωή Κωνσταντοπούλου τόνισε πως «δηλώθηκε για πρώτη φορά δήλωση παράστασης της κατηγορίας με τρόπο προκλητικό για τους τέσσερις πρώτους κατηγορουμένους… η πλευρά των συνηγόρων και των συγγενών απέναντι σε αυτό έχουν δικαίωμα και καθήκον να αντιδράσουν. Αποτελεί χονδροειδή λαθροχειρία».

Πηγή: larissanet, onlarissa

