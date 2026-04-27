Δίκη για τα Τέμπη: «Θέλω να βλέπω όλους τους κατηγορούμενους στην αίθουσα» – Συγκλονίζει η μητέρα της Κλαούντια

Την απαίτησή της να βλέπει όλους τους κατηγορούμενους στο δικαστήριο, εξέφρασε σε δηλώσεις της η κα Άλμα Λάτα, μητέρα της Κλαούντια που έχασε την ζωή της στο σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη.

Η κα Άλμα Λάτα επιθυμεί οι κατηγορούμενοι να είναι παρόντες στην αίθουσα, ώστε να ακούσουν τις κατηγορίες και να αντικρίσουν τις οικογένειες που, μετά την απώλεια των παιδιών τους, ζουν «με μισή καρδιά» και κουβαλούν έναν διαρκή Γολγοθά.

Η παρουσία τους, υπογράμμισε, δεν είναι τυπική διαδικασία αλλά ζήτημα ηθικής και δικαιοσύνης απέναντι σε όσους επλήγησαν από την τραγωδία.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον πρώην υπουργό Κώστα Καραμανλή, ζητώντας να οδηγηθεί ενώπιον του φυσικού δικαστή και να λογοδοτήσει για τις ευθύνες που του αποδίδει. Σύμφωνα με την ίδια, υπήρχε γνώση των κινδύνων και προειδοποιήσεις από εργαζόμενους, χωρίς να υπάρξει η απαιτούμενη αντίδραση για την αποτροπή της καταστροφής.

Η Άλμα Λάτα επανέλαβε ότι στη δικογραφία δεν έχουν συμπεριληφθεί κρίσιμα στοιχεία, υποστηρίζοντας πως υπάρχουν δεδομένα και υλικό που δεν αξιοποιήθηκαν, με αποτέλεσμα –όπως εκτιμά– να καθυστερεί η αποκάλυψη της πλήρους αλήθειας. Για τον λόγο αυτό, δήλωσε ότι οι οικογένειες, σε συνεργασία με τους νομικούς τους εκπροσώπους, θα επιδιώξουν να εισαχθούν νέα στοιχεία και να επανεκκινήσει η ανάκριση, ώστε να εξεταστούν όλοι οι μάρτυρες και να αποδοθούν ευθύνες χωρίς εξαιρέσεις.