Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 48χρονου

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες Αρχές, έπειτα από την εξαφάνιση του 48χρονου Θωμά Κωνσταντινίδη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 9 Απριλίου από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Θωμάς Κωνσταντινίδης έχει ύψος 1.87 μ., είναι αδύνατος, έχει κόκκινα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικη μπλούζα με άσπρα μανίκια, άσπρη βερμούδα με πορτοκαλί λεπτομέρειες και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.