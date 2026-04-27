Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για την εξαφάνιση 48χρονου

Κωνσταντίνα Χαϊνά

Κοινωνία

Συναγερμός για την εξαφάνιση 48χρονου από τη Θεσσαλονίκη

Συναγερμός έχει σημάνει στις αρμόδιες Αρχές, έπειτα από την εξαφάνιση του 48χρονου Θωμά Κωνσταντινίδη, τα ίχνη του οποίου χάθηκαν στις 9 Απριλίου από την Καλαμαριά Θεσσαλονίκης.

Το «Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση του και προχώρησε, κατόπιν αιτήματος της οικογένειάς του, στη δημοσιοποίηση των στοιχείων του, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι, οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Θωμάς Κωνσταντινίδης έχει ύψος 1.87 μ., είναι αδύνατος, έχει κόκκινα μαλλιά και πράσινα μάτια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε μπλε κοντομάνικη μπλούζα με άσπρα μανίκια, άσπρη βερμούδα με πορτοκαλί λεπτομέρειες και μπλε αθλητικά παπούτσια.

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού», όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000» καθώς και σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.

 

Εκλογές στον ΠΙΣ με σκιές νομιμότητας και καταγγελίες για αποκλεισμούς-Τα αποτελέσματα

Παγκόσμια Ημέρα για τον Καρκίνο Κεφαλής και Τραχήλου- Η σημασία της πρόληψης και της έγκαιρης διάγνωσης

e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ: Ποιοι πάνε από σήμερα στα ΑΤΜ

«Νταντάδες της Γειτονιάς»: Ανοίγει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις – Τι ισχύει για τους συνταξιούχους που θέλουν να γίνουν επι...

Η Google επιβεβαιώνει την αναβάθμιση του Gmail και προειδοποιεί για «εξελιγμένες» επιθέσεις με τεχνητή νοημοσύνη

Έπειτα από 6 δεκαετίες ένα φάρμακο εξακολουθεί να βρίσκει νέες εφαρμογές στην ιατρική
περισσότερα
09:39 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Άρειος Πάγος: Δεν ανασύρεται από το αρχείο η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών

Η υπόθεση των τηλεφωνικών υποκλοπών που είχε θέσει στο αρχείο με πόρισμά του ο πρώην αντεισαγγ...
09:13 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κοινωνικός Τουρισμός 2026-2027: Παράταση έως την Τετάρτη από την ΔΥΠΑ

Έως την Τετάρτη στις 23:59 θα έχουν τη δυνατότητα να κάνουν αίτηση στην πλατφόρμα για τον Κοιν...
08:35 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Κίνηση: «Κόκκινος» ο Κηφισός – Καθυστερήσεις 30 λεπτών στην Αττική Οδό έπειτα από τροχαίο

Αυξημένη είναι η κίνηση το πρωί της Δευτέρας στην Αττική, με τα σημαντικότερα προβλήματα να κα...
07:44 , Δευτέρα 27 Απριλίου 2026

Καιρός: Αίθριος με λιακάδα σήμερα – Αναλυτική πρόγνωση ανά περιοχή

Αίθριος και ηλιόλουστος θα είναι ο καιρός σήμερα (27/4) στις περισσότερες περιοχές της χώρας μ...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς