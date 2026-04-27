Θεσσαλονίκη: Επεισόδιο με πυροβολισμούς στο κέντρο της πόλης – Τραυματίας 28χρονος Τούρκος

Εύη Κατσώλη

Κοινωνία

Πυροβολισμοί στη Θεσσαλονίκη

Αιματηρό επεισόδιο το βράδυ της Κυριακής στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, με πυροβολισμούς και τραυματία έναν 28χρονο από την Τουρκία.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ιστοσελίδας makthes, στη συμβολή οδών Κλαυδιανού και Παναγίας Φανερωμένης 3-4 άτομα ξυλοκόπησαν τον 28χρονο. Όταν από το σημείο πέρασε μια γυναίκα και τους αντιλήφθηκε, άρχισε να φωνάζει για να σταματήσουν.

Μετά τις φωνές της γυναίκας, ο ένας από τους δράστες έβγαλε πιστόλι και πυροβόλησε στο πόδι τον 28χρονο. Οι πρώτες πληροφορίες αναφέρουν ότι η σφαίρα διαπέρασε τον μηρό του στο ένα πόδι, χωρίς ωστόσο να πετύχει τη μοιραία αρτηρία. Το θύμα νοσηλεύεται στο “Παπαγεωργίου”, χωρίς να κινδυνεύει η ζωή του.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

MUST READ

