Οι αθλητικές μεταδόσεις της Δευτέρας (27/4)

Ματς ποδοσφαίρου, τένις και χάντμπολ περιλαμβάνει το πρόγραμμα με τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας.
Αναλυτικά όλες οι επιλογές:
12:00 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
16:00 COSMOTE SPORT 7 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
16:30 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΑΕΚ – ΠΑΟΚ Greek Handball Premier
16:30 COSMOTE SPORT 5 HD ERC Ανδαλουσία, SS13
19:30 COSMOTE SPORT 1 HD Κάλιαρι – Αταλάντα Serie A
20:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
20:30 COSMOTE SPORT 6 HD ATP Masters 1000 Μαδρίτη
21:30 Novasports Start Κάδιθ – Λας Πάλμας Ποδόσφαιρο
21:45 COSMOTE SPORT 2 HD Λάτσιο – Ουντινέζε Serie A
22:00 Novasports Prime Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ – Μπρέντφορντ Premier League
22:00 Novasports 6HD WTA 1000 Μαδρίτη
22:00 Novasports 1HD Εσπανιόλ – Λεβάντε La Liga