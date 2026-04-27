Προκρίθηκε και στο διπλό ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Μαδρίτη

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

Στέφανος Τσιτσιπάς

Συνεχίζει νικηφόρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Μαδρίτη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση και στο διπλό, πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με  τον 21χρονο Ισπανό Ντάνι Μερίδα, στη φάση των «32» του Madrid Open, στο «Arantxa» τη Δευτέρα (27/4, 14:00),

Εντυπωσιακός ο Τσιτσιπάς απέκλεισε και τον Μπούμπλικ προκρινόμενος στον 3ο γύρο του Madrid Open

Με συμπαίκτη τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι επικράτησαν των Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 7-5, 6-4, και προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο.

Αντίπαλοι των Τσιτσιπά/Νταρνέρι στον 2ο γύρο του διπλού θα είναι την Τρίτη (28/4) είτε οι Ιταλοί Σιμόνε Μπολέλι και Αντρέα Βαβασόρι (Νο. 8 στο ταμπλό) είτε οι Γκίντο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ.

Οι Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ προηγήθηκαν με 0-3 και εν συνεχεία με 1-4. Όμως οι Τσιτσιπάς/Νταρνέρι αντέδρασαν, μείωσαν σε 2-4 και ισοφάρισαν σε 4-4. Για να πετύχουν καθοριστικό break στο τέλος του πρώτου σετ και να το κατακτήσουν με 7-5.

Στο δεύτερο σετ, πάντως ο Στέφανος Τσιτσιπάς και Λουτσιάνο Νταρντέρι πήραν προβάδισμα με break για το 3-1 και δεν απειλήθηκαν έκτοτε από τον Μαρσέλο Μέλι και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, για το 6-4.

Anne Hathaway: Το εκλεπτυσμένο mani pedi στο ζουμερό κόκκινο που έχει γίνει η απόλυτη νέα τάση

7 τρόποι να αντιμετωπίσετε έναν ναρκισσιστή που μιλάει ακατάπαυστα

Ανοιξιάτικος ο καιρός τη Δευτέρα, πού θα βρέξει – Αναλυτική πρόγνωση

Συντάξεις δημόσιου και ιδιωτικού τομέα: Γιατί παραμένει το χάσμα – Οι 5 αιτίες πίσω από τη μεγάλη διαφορά

Έπειτα από 6 δεκαετίες ένα φάρμακο εξακολουθεί να βρίσκει νέες εφαρμογές στην ιατρική

Κουίζ: Πόσο καλά γνωρίζεις την ελληνική μυθολογία; Μπορείς να κάνεις το 3 στα 3;
περισσότερα
Πόλο γυναικών: Νίκη της εθνικής επί της Ουγγαρίας σε φιλικό πριν το Ρότερνταμ – Δείτε τα highlights

Η εθνική πόλο των γυναικών επικράτησε 13-12 της Ουγγαρίας στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, σ...
17:59 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Τρομακτικό ατύχημα στο MotoGP: Η Ducati του Μάρκεθ έφερε γύρους στον αέρα πριν κοπεί στη μέση – ΒΙΝΤΕΟ

Σοκαριστικό ήταν το ατύχημα που είχε ο αναβάτης Μαρκ Μάρκεθ στο MotoGP της Ισπανίας. Ο παγκόσμ...
05:15 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Ηλίας Πουρσανίδης: «Υπάρχουν συναισθήματα που σου δίνει μόνο το ποδόσφαιρο»

Ο γενικός διευθυντής του ΟΦΗ, Ηλίας Πουρσανίδης, στις δηλώσεις του μετά την λήξη της αναμέτρησ...
04:32 , Κυριακή 26 Απριλίου 2026

Μιχάλης Μπούσης: «Είμαι περήφανος για την οικογένειά μου, τους παίκτες και όλη την Κρήτη»

Ο ΟΦΗ σε έναν τελικό που έσπασαν καρδιές έγραψε ιστορία, κατακτώντας το δεύτερο Κύπελλο στην ι...
LIVE: 58η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εκατομμυριούχος κυνηγός μεγάλων θηραμάτων ποδοπατήθηκε μέχρι θανάτου από 5 ελέφαντες

Διατροφή για δυνατά και υγιή μαλλιά: Οι τροφές που ενισχύουν την ανάπτυξη του τριχωτού της κεφαλής, σύμφωνα με ειδικούς