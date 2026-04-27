Προκρίθηκε και στο διπλό ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Μαδρίτη

Συνεχίζει νικηφόρα ο Στέφανος Τσιτσιπάς στη Μαδρίτη, εξασφαλίζοντας την πρόκριση και στο διπλό, πριν την κρίσιμη αναμέτρηση με τον 21χρονο Ισπανό Ντάνι Μερίδα, στη φάση των «32» του Madrid Open, στο «Arantxa» τη Δευτέρα (27/4, 14:00),

Με συμπαίκτη τον Ιταλό Λουτσιάνο Νταρντέρι επικράτησαν των Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ με 7-5, 6-4, και προκρίθηκαν στον δεύτερο γύρο.

Αντίπαλοι των Τσιτσιπά/Νταρνέρι στον 2ο γύρο του διπλού θα είναι την Τρίτη (28/4) είτε οι Ιταλοί Σιμόνε Μπολέλι και Αντρέα Βαβασόρι (Νο. 8 στο ταμπλό) είτε οι Γκίντο Αντρεότσι και Μανουέλ Γκινάρ.

Οι Μαρσέλο Μέλο και Αλεξάντερ Ζβέρεφ προηγήθηκαν με 0-3 και εν συνεχεία με 1-4. Όμως οι Τσιτσιπάς/Νταρνέρι αντέδρασαν, μείωσαν σε 2-4 και ισοφάρισαν σε 4-4. Για να πετύχουν καθοριστικό break στο τέλος του πρώτου σετ και να το κατακτήσουν με 7-5.

Στο δεύτερο σετ, πάντως ο Στέφανος Τσιτσιπάς και Λουτσιάνο Νταρντέρι πήραν προβάδισμα με break για το 3-1 και δεν απειλήθηκαν έκτοτε από τον Μαρσέλο Μέλι και τον Αλεξάντερ Ζβέρεφ, για το 6-4.