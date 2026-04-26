Πόλο γυναικών: Νίκη της εθνικής επί της Ουγγαρίας σε φιλικό πριν το Ρότερνταμ – Δείτε τα highlights

Γιωργος Λαμπρόπουλος

Αθλητισμός

polo

Η εθνική πόλο των γυναικών επικράτησε 13-12 της Ουγγαρίας στο κλειστό κολυμβητήριο του ΟΑΚΑ, σε φιλική αναμέτρηση προετοιμασίας, ενόψει της συμμετοχής των δύο ομάδων στην προκριματική φάση του World Cup, που αρχίζει την Πρωτομαγιά στο Ρότερνταμ.

Το αντιπροσωπευτικό συγκρότημα αγωνίστηκε χωρίς τις Φωτεινή Τριχά, Βάσω Πλευρίτου και Νεφέλη Κρασσά (δεν έχει κληθεί καθόλου από τον Χάρη Παυλίδη η Ειρήνη Νίνου), ενώ η Στεφανία Σάντα και η Αθηνά Γιαννοπούλου έκαναν την επανεμφάνισή τους με τη «γαλανόλευκη», αφότου απουσίασαν λόγω προβλημάτων από το Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα της Πορτογαλίας.

Η ελληνική ομάδα δεν βρέθηκε ποτέ πίσω στο σκορ, αλλά δεν κατάφερε και να διατηρήσει τη διαφορά των τριών τερμάτων που πήρε σε δύο περιπτώσεις (3-0 στο ξεκίνημα και 8-5 στο τρίτο οκτάλεπτο). Οι Μαγυάρες ισοφάρισαν σε 10-10 στο φινάλε της τρίτης περιόδου, όμως με τέρματα της Ξενάκη και της Τόρνάρου η εθνική ξαναπήρε το προβάδισμα με 12-10 και το γκολ της Σάντα, 1΄35΄΄ πριν τη λήξη, «σφράγισε» ουσιαστικά τη νίκη των πρωταθλητριών κόσμου, αφού η Ουγγαρία μπόρεσε απλά να μειώσει με την Ντομσόντι στα τελευταία δευτερόλεπτα.

Στο περιθώριο του αγώνα, η ΚΟΕ βράβευσε την εθνική ομάδα η οποία κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στους Ολυμπιακούς Αγώνες της Αθήνας, το 2004. Την ομάδα εκείνη, που έφερε στην Ελλάδα το πρώτο Ολυμπιακό μετάλλιο σε ομαδικό σπορ, αποτελούσαν οι Ανθή Μυλωνάκη, Γιούλη Λαρά, Ευτυχία Καραγιάννη, Εύη Μωραϊτίδου, Κατερίνα Οικονομοπούλου, Βούλα Κοζομπόλη, Αντιγόνη Ρουμπέση, Κική Λιόση, Αγγελική Καραπατάκη, Άντι Μελιδώνη, Δήμητρα Ασιλιάν, Τόνια Μωραΐτη και Γεωργία Ελληνάκη, με προπονητή τον Κούλη Ιωσηφίδη και συνεργάτη του τον Γιώργο Μορφέση.

Τα οκτάλεπτα: 3-1, 3-4, 4-5, 3-2

Οι συνθέσεις:

ΕΛΛΑΔΑ (Χάρης Παυλίδης): Σταματοπούλου, Ελευθ. Πλευρίτου 2, Κουρέτα 1, Σάντα 3, Γιαννοπούλου 1, Ξενάκη 2, Σιούτη, Πάτρα 1, Σαλταμανίκα, Τορνάρου 2, Μυριοκεφαλιτάκη 1, Κοτσιώνη, Μπιτσάκου, Φουράκη

ΟΥΓΓΑΡΙΑ (Σάντορ Τσεχ): Νέσμελι, Σίλαγκι, Βάλι 1, Λέντβαϊ 1, Ντομσόντι 1, Ντόμπι, Αουμπέλι, Χετζλ, Λαϊμέτερ, Αλάκσα 1, Φάραγκο 1, Γκάρντα 4, Γκολοπέντσα, Χάιντου 3

