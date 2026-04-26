Χαμός σε ρινγκ στην Τουρκία: Θεατές χτύπησαν άγρια Ρώσο πυγμάχο και το τιμ του μετά τη νίκη του σε αγώνα – ΒΙΝΤΕΟ

Επιμέλεια: Στέλιος Μπαμιατζής

Αθλητισμός

ΤΟΥΡΚΙΑ ΜΠΟΞ

Άγριο ξυλοδαρμό υπέστη από δεκάδες θεατές αγώνα Ρώσος πυγμάχος στην Τουρκία, μετά την νίκη του επί του Τούρκου συναθλητή του.

Το περιστατικό συνέβη σε αγώνα μποξ στην Τραπεζούντα, όπου ο Σεργκέι Γκορόκοφ επικράτησε του Εμιράν Καλκάν.

Όλα ξεκίνησαν όταν ο πυγμάχος από τη Ρωσία πανηγύριζε την κατάκτηση του παγκόσμιου τίτλου UBO (Universal Boxing Organization) με την ομάδα του πάνω στο ρινγκ. Τότε ξέσπασε καβγάς μεταξύ μέλους του τιμ του Καλκάν και μέλους της ομάδας του Γκορόκοφ.

Ήταν ο τρίτος γύρος και ο αγώνας είχε διακοπεί. Ο Γκορόκοφ ξεκίνησε να γιορτάζει τη νίκη του και φαίνεται πως αυτό εξόργισε τους Τούρκους.

Στη συνέχεια δεκάδες θεατές ανέβηκαν στο ρινγκ. Ακούθησε πανικός, ενώ πολλοί επιτέθηκαν στον Ρώσο πυγμάχο, που αρχικά προσπάθησε να ηρεμήσει τα πνεύματα και άρχισαν να τον ξυλοκοπούν βάναυσα.

Στα πλάνα φαίνονται οι μαινόμενοι θεατές να χτυπούν χτυπά με μανία τον Γκορόκοφ με καρέκλες, γροθιές και κλοτσιές, ενώ ο εκφωνητής παρακαλεί από τα μικρόφωνα το πλήθος να ηρεμήσει.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

