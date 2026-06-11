Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφος και ο πατέρας του – Στις φυλακές Αγίου Στεφάνου θα κρατηθεί ο 56χρονος

Καταδικάστηκαν ο Τζέιμς Δαλαμάγκας, η σύντροφος και ο πατέρας του στη δίκη που έγινε σήμερα στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου.

Ο καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία της Interpol για δολοφονία στην Αυστραλία το 1999 κάθισε στο εδώλιο του κατηγορουμένου για πλαστοπροσωπία και οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του είχε βρεθεί βαλλίστρα με πέντε βέλη, όταν συνελήφθη την περασμένη Κυριακή στο Αίγιο, όπου ζούσε τα τελευταία χρόνια. Η 47χρονη σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του κατηγορούνται για υπόθαλψη εγκληματία.

Σύμφωνα με το tempo24.news, ύστερα από μία πολύωρη και μαραθώνια ακροαματική διαδικασία στο Τριμελές Πλημμελειοδικείο το δικαστήριο έκρινε ένοχο τον 56χρονο Δαλαμάγκα και του επέβαλε ποινή φυλάκισης δύο ετών και εννέα μηνών. Η σύντροφός του καταδικάστηκε σε δύο έτη και έξι μήνες φυλάκιση, ενώ ο πατέρας του σε τρία έτη και τέσσερις μήνες. Και στους τρεις αναγνωρίστηκε το δικαίωμα άσκησης έφεσης με αναστέλλουσα δύναμη της ποινής, με αποτέλεσμα να αφεθούν ελεύθεροι.

Ωστόσο, ο Τζέιμς Δαλαμάγκας παραμένει υπό κράτηση έως ότου το Συμβούλιο Εφετών Πατρών αποφανθεί για την έκδοσή του ή μη στην Αυστραλία για την δολοφονία του ομογενή Γιώργου Γιαννόπουλου, το 1999. Αποφασίστηκε να μεταχθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, όπου και θα κρατείται μέχρι να αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πατρών.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος αρνείται τις κατηγορίες και έχει δηλώσει ότι δεν συναινεί στην έκδοσή του.