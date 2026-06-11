Νεκρός 71χρονος επιβάτης πλοίου σε δρομολόγιο από την Κω προς τον Πειραιά

Ένας 71χρονος επιβάτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου από την Κω προς τον Πειραιά, αφού έχασε τις αισθήσεις του εν πλω. Μετά τον κατάπλου του πλοίου, διακομίστηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν», όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, ενώ έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για τα ακριβή αίτια.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένας 71χρονος επιβάτης έχασε τη ζωή του κατά τη διάρκεια δρομολογίου πλοίου από την Κω προς τον Πειραιά.
  • Το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν μέλος του πληρώματος ενημέρωσε το Λιμενικό ότι ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο πλοίο.
  • Μετά τον κατάπλου στο λιμάνι του Πειραιά, ασθενοφόρο μετέφερε τον 71χρονο στο νοσοκομείο, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Το Λιμενικό διενεργεί προανάκριση και έχει παραγγελθεί νεκροψία-νεκροτομή για τα ακριβή αίτια θανάτου.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Ένας 71χρονος επιβάτης έχασε τη ζωή του, κατά τη διάρκεια προγραμματισμένου δρομολογίου επιβατηγού-οχηματαγωγού πλοίου από την Κω προς τον Πειραιά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό, το περιστατικό σημειώθηκε τις πρωινές ώρες της Πέμπτης, όταν μέλος του πληρώματος ενημέρωσε το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά ότι ο άνδρας έχασε τις αισθήσεις του μέσα στο πλοίο.

Μετά τον κατάπλου του πλοίου στο λιμάνι του Πειραιά, ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ παρέλαβε τον 71χρονο και τον μετέφερε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν». Οι γιατροί διαπίστωσαν εκεί τον θάνατό του.

Το Α’ Λιμενικό Τμήμα Τζελέπη του Κεντρικού Λιμεναρχείου Πειραιά διενεργεί την προανάκριση. Οι αρμόδιες Αρχές παρήγγειλαν τη διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Πειραιά, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια θανάτου.

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