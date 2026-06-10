Αίγιο: Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα

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Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό σχετικό αίτημα λόγω της απεργίας των δικηγόρων.

Ο 56χρονος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για την δολοφονία ενός ομογενούς στην Αυστραλία, το 1999, θα καθίσει στο εδώλιο για πλαστοπροσωπία και οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του είχε βρεθεί βαλλίστρα.

Κατηγορούμενοι είναι, επίσης, η εκπαιδευτικός σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.

Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για το πρωί της Πέμπτης και μέχρι τότε οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αιγίου, σύμφωνα με το tempo24.news.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος έκδοσης του 56χρονου στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για τη δολοφονία του ομογενούς Γ. Γιαννόπουλου. Επί του ζητήματος θα αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πατρών.

Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αναμένεται να μεταχθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, έως ότου ληφθεί απόφαση για το αίτημα έκδοσής του, ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης στο Αίγιο.