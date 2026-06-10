Αίγιο: Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα

Η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου αναβλήθηκε για αύριο, Πέμπτη, λόγω της απεργίας των δικηγόρων. Ο 56χρονος, καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για τη δολοφονία ομογενούς στην Αυστραλία το 1999, κατηγορείται για πλαστοπροσωπία και οπλοκατοχή, ενώ η σύντροφός και ο πατέρας του για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία. Οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αιγίου, εν αναμονή της απόφασης για το αίτημα έκδοσής του στην Αυστραλία.

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Τζέιμς Δαλαμάγκας
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου αναβλήθηκε για αύριο, λόγω της απεργίας των δικηγόρων.
  • Ο 56χρονος θα καθίσει στο εδώλιο για πλαστοπροσωπία και οπλοκατοχή, ενώ κατηγορούμενοι είναι και η σύντροφός του και ο πατέρας του για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.
  • Σε εκκρεμότητα παραμένει το αίτημα έκδοσης του Τζέιμς Δαλαμάγκα στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για δολοφονία ομογενούς, με το Συμβούλιο Εφετών Πατρών να αποφανθεί επί του ζητήματος.

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Αναβλήθηκε για αύριο η δίκη του Τζέιμς Δαλαμάγκα στο Αυτόφωρο Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αιγίου, καθώς το δικαστήριο έκανε δεκτό σχετικό αίτημα λόγω της απεργίας των δικηγόρων.

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Ο 56χρονος καταζητούμενος με ερυθρά αγγελία για την δολοφονία ενός ομογενούς στην Αυστραλία, το 1999, θα καθίσει στο εδώλιο για πλαστοπροσωπία και οπλοκατοχή, καθώς στην κατοχή του είχε βρεθεί βαλλίστρα.

Κατηγορούμενοι είναι, επίσης, η εκπαιδευτικός σύντροφός του και ο 86χρονος πατέρας του για ψευδή κατάθεση και υπόθαλψη εγκληματία.

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Το δικαστήριο όρισε νέα δικάσιμο για το πρωί της Πέμπτης και μέχρι τότε οι τρεις κατηγορούμενοι παραμένουν κρατούμενοι στην Αστυνομική Υποδιεύθυνση Αιγίου, σύμφωνα με το tempo24.news.

Παράλληλα, σε εκκρεμότητα βρίσκεται η διαδικασία εξέτασης του αιτήματος έκδοσης του 56χρονου στην Αυστραλία, όπου κατηγορείται για τη δολοφονία του ομογενούς Γ. Γιαννόπουλου. Επί του ζητήματος θα αποφανθεί το Συμβούλιο Εφετών Πατρών.

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Ο Τζέιμς Δαλαμάγκας αναμένεται να μεταχθεί στις φυλακές Αγίου Στεφάνου Πατρών, έως ότου ληφθεί απόφαση για το αίτημα έκδοσής του, ανεξάρτητα από την έκβαση της δίκης στο Αίγιο.

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