Ομάν: Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο – Αγνοούνται δύο μέλη του πληρώματος

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) ανακοίνωσε πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό ενός μέλους του πληρώματος και την εξαφάνιση δύο άλλων. Το περιστατικό συνέβη 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της Σοχάρ του Ομάν, ενώ οι τοπικές αρχές βρίσκονται στο σημείο και συνεχίζουν τις έρευνες.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Διεθνή Νέα

Γενική άποψη του λιμανιού της Salalah στο κυβερνείο Dhofar, Ομάν στις 6 Αυγούστου 2024. Ρούλα Ρουχάνα/Reuters
Γενική άποψη του λιμανιού της Salalah στο κυβερνείο Dhofar, Ομάν στις 6 Αυγούστου 2024. Ρούλα Ρουχάνα/Reuters
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να τραυματιστεί και δύο άλλα να αγνοούνται.
  • Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης-λιμάνι Σοχάρ του Ομάν. Οι τοπικές αρχές «βρίσκονται στο σημείο για να βοηθήσουν στην εκκένωση του πληρώματος».
  • Η UKMTO δήλωσε ότι «το πλοίο αναφέρει 1 θύμα και 2 μέλη πληρώματος αγνοούνται. Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις». Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να τραυματιστεί και δύο άλλα να αγνοούνται.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης-λιμάνι Σοχάρ του Ομάν, σύμφωνα με το πρακτορείο. Δεν διευκρίνισε τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Ο UKMTO δήλωσε:

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ένα δεξαμενόπλοιο έχει εκδηλώσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και βρίσκονται στο σημείο για να βοηθήσουν στην εκκένωση του πληρώματος. Το πλοίο αναφέρει 1 θύμα και 2 μέλη πληρώματος αγνοούνται. Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ