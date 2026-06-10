Ομάν: Πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο – Αγνοούνται δύο μέλη του πληρώματος

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Η Υπηρεσία Ναυτιλιακού Εμπορίου του Ηνωμένου Βασιλείου (UKMTO) δήλωσε ότι έλαβε αναφορά για πυρκαγιά σε δεξαμενόπλοιο στα ανοικτά των ακτών του Ομάν, με αποτέλεσμα ένα μέλος του πληρώματος να τραυματιστεί και δύο άλλα να αγνοούνται.

Το περιστατικό συνέβη σήμερα το πρωί 20 ναυτικά μίλια βορειοανατολικά της πόλης-λιμάνι Σοχάρ του Ομάν, σύμφωνα με το πρακτορείο. Δεν διευκρίνισε τι προκάλεσε την πυρκαγιά.

Ο UKMTO δήλωσε:

Οι τοπικές αρχές ανέφεραν ότι ένα δεξαμενόπλοιο έχει εκδηλώσει πυρκαγιά στο μηχανοστάσιο και βρίσκονται στο σημείο για να βοηθήσουν στην εκκένωση του πληρώματος. Το πλοίο αναφέρει 1 θύμα και 2 μέλη πληρώματος αγνοούνται. Δεν έχουν αναφερθεί περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι αρχές συνεχίζουν τις έρευνες.