Γιώργος Διδασκάλου: «Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση της Πολεοδομίας»

Την παραίτησή του από τη θέση του γενικού γραμματέα του υπουργείου Πολιτισμού υπέβαλε σήμερα ο Γιώργος Διδασκάλου, λίγες ημέρες έπειτα από εκείνη του Ευθύμιου Μπακογιάννη από τη θέση του Γ.Γ. του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Αργά το απόγευμα της Πέμπτης, ο Γιώργος Διδασκάλου προχώρησε σε ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης με αφορμή δημοσιεύματα που ανέφεραν ότι η παραίτησή του έρχεται μετά τις αποκαλύψεις στην υπόθεση κυκλώματος στην Πολεοδομία και την εμπλοκή δύο προσώπων από τους κόλπους του υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με δημοσίευμα της «ΕΦΣΥΝ», η παραίτηση αφορά σε πολιτική και όχι ποινική εμπλοκή του.

Με την ανάρτησή του, ο Γιώργος Διδασκάλου απορρίπτει κάθε εμπλοκή του στην υπόθεση.

Ο ίδιος υποστηρίζει ότι του ζητήθηκε η παραίτηση στο πλαίσιο της ανανέωσης που επιχειρείται στις γενικές γραμματείες. Παράλληλα, τονίζει: «Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά μου, αρχές και αξίες με τις οποίες εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου».

Αναλυτικά η ανάρτησή του

«Σε σχέση με διάφορα δημοσιεύματα που συσχετίζουν την παραίτησή μου από τη θέση του Γενικού Γραμματέα του Υπουργείου Πολιτισμού με τις αποκαλύψεις για το διερευνώμενο σκάνδαλο της Πολεοδομίας, δηλώνω κατηγορηματικά τα εξής:

1) Δεν έχω οποιαδήποτε εμπλοκή με την υπόθεση.

2) Η παραίτηση μου ζητήθηκε στο πλαίσιο ανανέωσης που επιχειρείται, καθόσον διατηρούσα επί 7 έτη τη θέση του Γενικού Γραμματέα. Δεν συσχετίσθηκε ούτε μου ζητήθηκε λόγω της διερευνώμενης υπόθεσης. Αυτονόητα τέθηκε στην διάθεση της πολιτικής ηγεσίας, η οποία με διόρισε σε αυτή τη θέση και με διατήρησε, αξιολογώντας το έργο μου, σε κάθε μεταγενέστερη κρίση.

3) Δεν έχω οποιαδήποτε σχέση ή ευθύνη με τη συγκρότηση και σύνθεση των συλλογικών οργάνων, επί των οποίων προήδρευα, λόγω της ιδιότητάς μου, επί 7 έτη. Όσον αφορά δε το μέλος του Κεντρικού Συμβουλίου Νεωτέρων Μνημείων, που φέρεται εμπλεκόμενο, δεν είναι υπάλληλος του Υπουργείου Πολιτισμού ούτε ανήκει σε αυτό, αλλά προτάθηκε στο ΥΠ.ΠΟ. από τον αρμόδιο φορέα, ως εκπρόσωπός του.

4) Όσοι επιδιώκουν να με εμφανίσουν εμπλεκόμενο σε μια παράνομη δραστηριότητα, προφανώς δεν γνωρίζουν την πορεία, το ήθος και την εντιμότητά μου, αρχές και αξίες με τις οποίες εργάστηκα όλα αυτά τα χρόνια, δίνοντας τον καλύτερο εαυτό μου. Η καλύτερη απάντηση σε όλους αυτούς έρχεται από τους εργαζόμενους και τα μέλη των Συλλογικών Οργάνων στο Υπουργείο Πολιτισμού, με τους οποίους είχα την τιμή να συνεργαστώ προκειμένου να επιτύχουμε ένα πολύ σημαντικό έργο, που αναγνωρίστηκε από όλους, προασπίζοντας πάντα το δημόσιο συμφέρον και την πολιτιστική κληρονομιά της πατρίδας μας.».