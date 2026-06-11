Αλεξάνδρα Νίκα: «Και κάπως έτσι γίναμε τέσσερις…» – Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης της

Η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός διανύουν μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής τους με τη γέννηση της κόρης τους, Μιράντας. Το ζευγάρι πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο την Πέμπτη 11 Ιουνίου, ενώ η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram εκφράζοντας τη χαρά και την ευγνωμοσύνη της.

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Αλεξάνδρα Νίκα
Φωτογραφία: Instagram/alexandra.nika
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής τους βρίσκονται η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς πριν από λίγες ημέρες ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, η Μιράντα.
  • Το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου, το ζευγάρι πήρε εξιτήριο, και αποχώρησαν από το νοσοκομείο, κρατώντας στην αγκαλιά τους το νεογέννητο κοριτσάκι τους.
  • Το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε και την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram μετά τον ερχομό της κόρης της, γράφοντας: «Και κάπως έτσι γίναμε τέσσερις…».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής τους βρίσκονται η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς πριν από λίγες ημέρες ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, η Μιράντα.

Το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου, το ζευγάρι πήρε εξιτήριο, και αποχώρησαν από το νοσοκομείο, κρατώντας στην αγκαλιά τους το νεογέννητο κοριτσάκι τους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, στις πρώτες δηλώσεις της, εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά για όσα βιώνει αυτές τις ημέρες, και υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι τόσο η ίδια όσο και το νεογέννητο χαίρουν άκρας υγείας.

Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης της

Το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε και την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram μετά τον ερχομό της κόρης της.

«Και κάπως έτσι γίναμε τέσσερις. Μέσα σε μια στιγμή η αγκαλιά μας μεγάλωσε. Καλώς ήρθες μικρή μας. H παρουσία σου γέμισε το σπίτι μας με ακόμη περισσότερη αγάπη, τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς στον φανταστικό γιατρό μας, στη μαία μας και σε όλη την υπέροχη ομάδα του Μητέρα για την αμέριστη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξή τους σε μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές της ζωής μας…», έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα.

 

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Alexandra (@alexandra.nika)

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