Αλεξάνδρα Νίκα: «Και κάπως έτσι γίναμε τέσσερις…» – Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης της

Σε μία από τις καλύτερες περιόδους της ζωής τους βρίσκονται η Αλεξάνδρα Νίκα και ο Κωνσταντίνος Αργυρός, καθώς πριν από λίγες ημέρες ήρθε στον κόσμο η κόρη τους, η Μιράντα.

Το πρωί της Πέμπτης 11 Ιουνίου, το ζευγάρι πήρε εξιτήριο, και αποχώρησαν από το νοσοκομείο, κρατώντας στην αγκαλιά τους το νεογέννητο κοριτσάκι τους.

Η Αλεξάνδρα Νίκα, στις πρώτες δηλώσεις της, εξέφρασε τη μεγάλη της χαρά για όσα βιώνει αυτές τις ημέρες, και υπογράμμισε ότι το πιο σημαντικό είναι ότι τόσο η ίδια όσο και το νεογέννητο χαίρουν άκρας υγείας.

Η πρώτη ανάρτηση μετά τη γέννηση της κόρης της

Το απόγευμα της Πέμπτης (11/6) η Αλεξάνδρα Νίκα έκανε και την πρώτη της ανάρτηση στο Instagram μετά τον ερχομό της κόρης της.

«Και κάπως έτσι γίναμε τέσσερις. Μέσα σε μια στιγμή η αγκαλιά μας μεγάλωσε. Καλώς ήρθες μικρή μας. H παρουσία σου γέμισε το σπίτι μας με ακόμη περισσότερη αγάπη, τρυφερότητα και ευγνωμοσύνη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ από καρδιάς στον φανταστικό γιατρό μας, στη μαία μας και σε όλη την υπέροχη ομάδα του Μητέρα για την αμέριστη φροντίδα, την αγάπη και τη στήριξή τους σε μία από τις πιο σημαντικές και συγκινητικές στιγμές της ζωής μας…», έγραψε η Αλεξάνδρα Νίκα.