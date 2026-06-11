Γιώργος Διδασκάλου: Παραιτήθηκε ο Γ.Γ. του υπουργείου Πολιτισμού

Παραιτήθηκε ο Γενικός Γραμματέας του υπουργείου Πολιτισμού, Γιώργος Διδασκάλου. Η συγκεκριμένη παραίτηση έρχεται λίγες ημέρες έπειτα από εκείνη του Ευθύμιου Μπακογιάννη από τη θέση του Γ.Γ. του υπουργείου Περιβάλλοντος.

Όπως αναφέρουν κυβερνητικές πηγές, «κάποιοι γενικοί γραμματείς που είχαν πολλά χρόνια στην ίδια θέση θεωρήθηκε από την πολιτική ηγεσία ότι έκλεισαν τον κύκλο τους και τους ζητήθηκε η παραίτησή τους».

Σύμφωνα με πληροφορίες της “Εφημερίδας των Συντακτών”, η παραίτηση Διδασκάλου έρχεται μετά τις αποκαλύψεις στην υπόθεση κυκλώματος στην Πολεοδομία και την εμπλοκή δύο προσώπων από τους κόλπους του υπουργείου Πολιτισμού. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η παραίτηση αφορά σε πολιτική και όχι ποινική εμπλοκή του.

Ο Γιώργος Διδασκάλου υπήρξε συνεργάτης με την αρχιτέκτονα μηχανικό Ν.Χ., όταν εκείνη ασκούσε καθήκοντα στον Δήμο Αμαρουσίου. Στη συνέχεια εκείνη μετακινήθηκε στην Υπηρεσία Νεωτέρων Μνημείων και Τεχνικών Έργων Αττικής, ενώ συμμετείχε ως μέλος στα ανώτατα γνωμοδοτικά συμβούλια του ΥΠΠΟ στα οποία προεδρεύει ο Γιώργος Διδασκάλου, στο Κεντρικό Συμβούλιο Νεωτέρων Μνημείων και στο κοινό όργανο ΚΑΣ. Σημειώνεται ότι η Ν.Χ. όπως και η Α.Μ. με βάση τη δικογραφία, εμπλέκονται στην υπόθεση με τις Πολεοδομίες.