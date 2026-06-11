Σάλος στη Σαρδηνία: Η παραλία που απαγορεύει τις ομπρέλες σε άτομα 10-65 ετών

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Οι ομπρέλες απαγορεύτηκαν σε μια παραλία στη Σαρδηνία για άτομα ηλικίας μεταξύ 10 και 65 ετών, στο τελευταίο σημείο ανάφλεξης στις μακροχρόνιες διαμάχες για τις παραλίες στην Ιταλία.

Το μέτρο ήταν μεταξύ πολλών που επιβλήθηκαν από τις τοπικές αρχές στην παραλία Punta Molentis στο Villasimìus, στη νοτιοανατολική ακτή της Σαρδηνίας, στο πλαίσιο μιας πρωτοβουλίας για την προστασία του παρθένου περιβάλλοντός της.

Εκτός από την πληρωμή 10 ευρώ για να πατήσουν το πόδι τους στην δημόσια παραλία, μόνο οι οικογένειες με παιδιά κάτω των 10 ετών επιτρέπεται να βάλουν ομπρέλα – μόνο μία – και όσοι είναι άνω των 65 ετών.

Το μέτρο δεν έχει γίνει δεκτό με ικανοποίηση από τους λουόμενους, προκαλώντας ένα μείγμα δυσπιστίας και σύγχυσης στο διαδίκτυο, ενώ παράλληλα εγείρει ανησυχίες σχετικά με τους κινδύνους καρκίνου του δέρματος ή θερμοπληξίας.

«Για να βάλω ομπρέλα πρέπει να νοικιάσω ένα παιδί;» ρώτησε ένας σχολιαστής κάτω από μια ανάρτηση που ανακοίνωνε τις οδηγίες στη σελίδα του συμβουλίου του Βιλασίμους στο Facebook. Ένας άλλος αστειεύτηκε: «Άρα για να έρθω στην παραλία με ομπρέλα, είτε φέρνω τον παππού μου είτε πρέπει να κάνω παιδί από τώρα μέχρι αύριο;».

Κάποιοι ζήτησαν μποϊκοτάζ της Πούντα Μολέντις, ενώ άλλοι είπαν ότι απλώς θα πήγαιναν σε μια παραλία όπου θα μπορούσαν να προστατευτούν με ασφάλεια από τον ήλιο.

Η Πούντα Μολέντις ανοίγει ξανά, αφού ήταν κλειστή από τον περασμένο Ιούλιο, μετά από μια καταστροφική πυρκαγιά που ξεκίνησε από εμπρηστές.

Το δημοτικό συμβούλιο του Βιλασιμίους δήλωσε ότι η πυρκαγιά και τα «εξαιρετικά θαλάσσια καιρικά φαινόμενα» το οδήγησαν στην επιβολή αυστηρότερων κανόνων προκειμένου να διατηρηθεί η φυσική ομορφιά της Πούντα Μολέντις, η οποία βρίσκεται εντός μιας καθορισμένης προστατευόμενης περιοχής.

«Για αυτόν τον λόγο είναι απαραίτητο να περιοριστεί ο [ανθρώπινος] αντίκτυπος και να διασφαλιστεί η προστασία αυτής της κληρονομιάς για τις μελλοντικές γενιές», ανέφερε το συμβούλιο σε ανακοίνωση στον ιστότοπό του.

Απαγορεύεται επίσης στους ανθρώπους να τοποθετούν κιόσκια, σκηνές ή άλλες μορφές παροχής σκιάς. Οι κανόνες θα παραμείνουν σε ισχύ μέχρι τα τέλη Οκτωβρίου.

Εν τω μεταξύ, στην παραλία Τζεσόλο κοντά στη Βενετία, οι αρχές έχουν μειώσει τον αριθμό των θέσεων για ξαπλώστρες και ομπρέλες κατά 20.000 σε μια προσπάθεια να δημιουργήσουν περισσότερο χώρο μεταξύ των επισκεπτών.

Οι δημόσιες παραλίες της Ιταλίας συχνά γεμίζουν κόσμο, ειδικά λόγω του αυξανόμενου κόστους ενοικίασης ξαπλωστρών σε ιδιωτικά beach clubs. Σύμφωνα με πρόσφατα στοιχεία της μεγαλύτερης αρχής καταναλωτών της Ιταλίας, της Altroconsumo, το μέσο κόστος ενοικίασης δύο ξαπλωστρών και μιας ομπρέλας σε ιδιωτικό κατάλυμα έχει αυξηθεί κατά 24% τα τελευταία πέντε χρόνια και κατά 6% μόνο τον τελευταίο χρόνο.

Ως αποτέλεσμα, πολλοί Ιταλοί αγνοούν τα beach clubs, ενώ οι διαμαρτυρίες για περισσότερες δωρεάν παραλίες έχουν ενταθεί τα τελευταία χρόνια.