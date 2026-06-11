Νίκος Σερβετάς: Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο δημοσιογράφος – «Ήταν πανταχού παρών με έναν επίμονο και γλυκό τρόπο»

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Πέθανε σε ηλικία 66 ετών ο δημοσιογράφος, Νίκος Σερβετάς, σκορπίζοντας θλίψη σε συγγενείς, φίλους και συναδέλφους.

Μεταξύ εκείνων που έκαναν αναρτήσεις για να τον «αποχαιρετήσουν», είναι και οι Δημήτρης Παπαδημούλης και Γαβριήλ Σακελλαρίδης.

Ο κ. Παπαδημούλης έγραψε χαρακτηριστικά;

«Μόλις πληροφορήθηκα ότι έφυγε από τη ζωή, ξαφνικά από έμφραγμα, ο καλός σύντροφος και φίλος Νίκος Σερβετάς. Ο Νίκος υπήρξε Αριστερός με άποψη από τα νεανικά του χρόνια, δημοσιογράφος επί 40 χρόνια, με καλή και κοφτερή πένα, άνθρωπος ζεστός και με πολύ χιούμορ».

Η ανάρτηση του Γαβριήλ Σακελλαρίδη

Αντίστοιχα, ο Γαβριήλ Σακελλαρίδης αναφέρει:

«Η απώλεια του συντρόφου μας Νίκου Σερβετά είναι πολύ επώδυνη. Ήταν πανταχού παρών με έναν επίμονο και γλυκό τρόπο.

Αεικίνητος, πεισματάρης κα μαχητικός, τόσο ως δημοσιογράφος όσο και ως άνθρωπος, ο Νίκος αφήνει ένα μεγάλο κενό σε όλους εμάς του φίλους του και τους συντρόφους του.

Αλλά προπαντός στους δικούς του ανθρώπους.

Αγαπημένη μας Αγγέλικα, Ειρήνη, Μαριάννα και Δήμο, βαθιά συλλυπητήρια και μια μεγάλη αγκαλιά».