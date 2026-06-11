Βίντεο από άγρια καταδίωξη: Μεθυσμένος οδηγός εισέβαλε σε διαδρομή αγώνα IRONMAN – «Θα σκοτώσει άνθρωπο»

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Στιγμές απόλυτου τρόμου έζησαν αθλητές και θεατές στον παρθενικό αγώνα IRONMAN του Τζάκσονβιλ στη Φλόριντα, όταν ένας 62χρονος, οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ, εισέβαλε με το αυτοκίνητό του μέσα στην πίστα του αγώνα.

Η τρελή πορεία του υπόπτου προκάλεσε μια άγρια καταδίωξη από τις αστυνομικές αρχές, οι οποίες έδωσαν μάχη με τον χρόνο για να ακινητοποιήσουν το όχημα προτού σημειωθεί κάποια τραγωδία.

Η εισβολή στην πίστα του IRONMAN

Το συγκλονιστικό βίντεο που δόθηκε στη δημοσιότητα αποτυπώνει τη στιγμή που ο 62χρονος Ντάρελ Σάιμον παραβιάζει τα προστατευτικά κιγκλιδώματα, οδηγώντας ένα λευκό Ford Focus.

Ο Σάιμον άρχισε να κινείται με ταχύτητα ανάμεσα στους ειδικούς κώνους που είχαν τοποθετηθεί για τις διαδρομές ποδηλασίας και τρεξίματος, «θέτοντας σε κίνδυνο τις ζωές των αθλητών και των θεατών», σύμφωνα με ανακοίνωση του Γραφείου του Σερίφη του Τζάκσονβιλ.

Ο αστυνομικός Ερνέστο Βαλέριο, ο οποίος βρισκόταν σε μια διασταύρωση ρυθμίζοντας την κυκλοφορία καθώς οι αθλητές διαγωνίζονταν στο τμήμα του μαραθωνίου (διαδρομή 42 χιλιομέτρων), έκανε αμέσως αναστροφή με το περιπολικό του και ξεκίνησε να καταδιώκει τον Σάιμον μέσα από παράδρομους.

Ο Βαλέριο, στέλεχος της Ειδικής Μονάδας Τροχαίας, ενεργοποίησε τις σειρήνες προσπαθώντας να αναγκάσει τον οδηγό να σταματήσει, όμως ο Σάιμον μπήκε ξανά με ταχύτητα στην πίστα του αγώνα, αποφεύγοντας για ελάχιστα εκατοστά έναν ποδηλάτη, ο οποίος αναγκάστηκε να κάνει ελιγμό για να σωθεί.

Η δραματική καταδίωξη

Στην προσπάθεια αναχαίτισης συμμετείχε και ο αστυνομικός Άαρον Σάντσεθ με τη μοτοσικλέτα του, ο οποίος μπήκε μπροστά από το Ford Focus για να του κλείσει τον δρόμο.

Ωστόσο, ο μαινόμενος οδηγός ανέβηκε πάνω σε ένα χωμάτινο ανάχωμα και κατάφερε να διασπάσει το αστυνομικό μπλόκο.

Αφού βγήκε σε έναν κανονικό δρόμο που ήταν ανοιχτός στην κυκλοφορία, ο Σάιμον έκανε μια ανοιχτή δεξιά στροφή και προσέκρουσε σε ένα σταματημένο όχημα, ενώ πάνω του έπεσε και το περιπολικό του Βαλέριο που τον καταδίωκε.

Καταλαβαίνοντας τον άμεσο κίνδυνο, ο Βαλέριο ακούγεται στο βίντεο από την κάμερα του περιπολικού να λέει: «Αυτό ήταν, θα τον σταματήσω αυτόν τον τύπο, πρόκειται να σκοτώσει άνθρωπο».

A drunk driver plowed through the Ironman Jacksonville course in the middle of the race, and it was all captured on one of our officer’s dash cameras. Thankfully, nobody was injured as the driver led multiple officers throughout Riverside, refusing to stop. On Saturday, May 16,… pic.twitter.com/V73mpd3tBL — Jax Sheriff’s Office (@JSOPIO) June 10, 2026



Αμέσως, ο Βαλέριο ανέπτυξε ταχύτητα, πλησίασε το αυτοκίνητο του Σάιμον και εφάρμοσε έναν ελιγμό PIT (ελεγχόμενη εμβολή στο πίσω μέρος του οχήματος για την ανατροπή της πορείας του).

Το αυτοκίνητο του δράστη ακινητοποιήθηκε, και αμέσως αρκετοί αστυνομικοί περικύκλωσαν το όχημα με προτεταμένα τα όπλα τους.

Βαρύ κατηγορητήριο

Ο Σάιμον συνελήφθη και βρίσκεται αντιμέτωπος με οκτώ κακουργήματα. Παράλληλα, του ασκήθηκαν διώξεις για περίπου δώδεκα πλημμελήματα και τροχαίες παραβάσεις.

Σύμφωνα με τις αρχές, αυτή είναι η τρίτη φορά που ο Σάιμον συλλαμβάνεται για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ μέσα στην τελευταία δεκαετία.

Αυτή τη στιγμή κρατείται στο κέντρο προφυλάκισης του Τζάκσονβιλ, με την εγγύηση για την αποφυλάκισή του να έχει οριστεί στο ποσό των 215.042 δολαρίων. Η επόμενη εμφάνισή του στο δικαστήριο έχει προγραμματιστεί για τις 16 Ιουνίου.

Από την άγρια καταδίωξη δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός, αναφέρει η New York Post στο σχετικό δημοσίευμά της.