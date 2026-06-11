Τσαλταμπάσης: Επειδή “έχασα” τον πατέρα μου πρόσφατα, δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο στην πρεμιέρα

«Εγώ επειδή “έχασα” τον πατέρα μου πρόσφατα, δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο. Θα έρθουν στις επόμενες παραστάσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και οι πολύ δικοί μου πενθούν μαζί μου», δήλωσε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

Για την πατρότητα

«Βιώνω την πατρότητα με πάρα πολλή χαρά αλλά και πολλή αϋπνία. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και παράλληλα πολύ κουρασμένος», δήλωσε ο ηθοποιός για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με την Αγοραστή Αρβανίτη.

«Είναι πολύ δύσκολο task το δεύτερο παιδί. Κλαίει το ένα, πηγαίνεις στο άλλο, πεινάνε και τα δύο. Έχουμε όμως την εμπειρία του πρώτου, οπότε τα καταφέρνουμε» σημείωσε.