Τσαλταμπάσης: Επειδή “έχασα” τον πατέρα μου πρόσφατα, δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο στην πρεμιέρα

Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης δήλωσε ότι η πρόσφατη απώλεια του πατέρα του έχει επηρεάσει τη διάθεσή του, με αποτέλεσμα να μην έχει καλέσει κόσμο στις παραστάσεις του, καθώς το γεγονός είναι πολύ πρόσφατο και οι δικοί του πενθούν μαζί του. Παράλληλα, ο ηθοποιός εξέφρασε την ευτυχία του για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με την Αγοραστή Αρβανίτη, τονίζοντας τη χαρά της πατρότητας αλλά και την κούραση λόγω αϋπνίας και των απαιτήσεων που φέρνει το δεύτερο παιδί.

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Θανάσης Τσαλταμπάσης
Φωτογραφία: Instagram/thanasis_tsaltampasis
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Θανάσης Τσαλταμπάσης δήλωσε ότι δεν κάλεσε κόσμο στις παραστάσεις του πρόσφατα, καθώς «έχασα» τον πατέρα του και «οι πολύ δικοί μου πενθούν μαζί μου».
  • Ο ηθοποιός δήλωσε για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του ότι «βιώνω την πατρότητα με πάρα πολλή χαρά αλλά και πολλή αϋπνία». Συμπλήρωσε ότι είναι «πολύ ευτυχισμένος και παράλληλα πολύ κουρασμένος».
  • Σημείωσε επίσης ότι «είναι πολύ δύσκολο task το δεύτερο παιδί», περιγράφοντας τις προκλήσεις. Ωστόσο, «έχουμε όμως την εμπειρία του πρώτου, οπότε τα καταφέρνουμε».

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«Εγώ επειδή “έχασα” τον πατέρα μου πρόσφατα, δεν είχα πολύ κέφι να καλέσω κόσμο. Θα έρθουν στις επόμενες παραστάσεις, γιατί ακόμα είναι πολύ πρόσφατο το γεγονός και οι πολύ δικοί μου πενθούν μαζί μου», δήλωσε ο Θανάσης Τσαλταμπάσης.

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Για την πατρότητα

«Βιώνω την πατρότητα με πάρα πολλή χαρά αλλά και πολλή αϋπνία. Είμαι πολύ ευτυχισμένος και παράλληλα πολύ κουρασμένος», δήλωσε ο ηθοποιός για τον ερχομό του δεύτερου παιδιού του με την Αγοραστή Αρβανίτη.

«Είναι πολύ δύσκολο task το δεύτερο παιδί. Κλαίει το ένα, πηγαίνεις στο άλλο, πεινάνε και τα δύο. Έχουμε όμως την εμπειρία του πρώτου, οπότε τα καταφέρνουμε» σημείωσε.

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