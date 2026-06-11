Αίγιο: Η κάμερα που «καίει» τον 65χρονο και η προσπάθεια να εξαφανίσει τα ίχνη με χλωρίνη – Τα σενάρια για το κίνητρο της δολοφονίας μητέρας και γιου

Προθεσμία να απολογηθεί αύριο, Παρασκευή (12/6) έλαβε ο 65χρονος Ιταλός που διώκεται για τη διπλή δολοφονία μητέρας και γιου στο Αίγιο. Ένα έγκλημα που έχει συγκλονίσει την τοπική κοινωνία και το πανελλήνιο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, άλλο ένα στοιχείο που «καίει» τον 65χρονο είναι κάμερα γειτονικού σπιτιού από την κατοικία της 54χρονης, η οποία αφενός κατέγραψε το ότι δεν υπήρξε τρίτο πρόσωπο που να μπαίνει στο σπίτι όπου έμεναν η Μαρία, ο σύντροφός της και τις τελευταίες ημέρες και ο γιος της Ολύμπιος.

Η ίδια κάμερα, όπως αναφέρεται στον ALPHA, πιθανόν να έχει καταγράψει και τη λάμψη από το όπλο του φερόμενου ως δράστη. Πρόκειται για το όπλο τύπου φλόμπερ με το οποίο πυροβόλησε αρχικά στο κεφάλι τον 26χρονο και επειδή δεν επήλθε ο θάνατός του τον μαχαίρωσε και 6 φορές. Το βιντεοληπτικό υλικό ελέγχεται από τους έμπειρους αξιωματικούς της ΕΛ.ΑΣ. που έχουν αναλάβει την υπόθεση.

Ο δράστης αφού σκότωσε και τη μητέρα με 27 μαχαιριές – η ίδια φαίνεται να πάλεψε μαζί του καθώς εντοπίστηκαν αμυχές- προσπάθησε να εξαφανίσει τα ίχνη, καθαρίζοντας το σπίτι με χλωρίνη και οινόπνευμα, ενώ έπλυνε τη μπλούζα του και μια πετσέτα θαλάσσης, πάνω στα οποία βρέθηκε σημάδια λεκέδων που παραπέμπουν σε αίμα. Αυτά έχουν σταλεί στα εγκληματολογικά εργαστήρια και αναμένονται οι απαντήσεις.

Αναζητείται το κίνητρο

Σύμφωνα με τον ALPHA, ο 26χρονος φέρεται να είχε έρθει στην Ελλάδα προκειμένου να δει τη μητέρα του, η οποία πρόσφατα είχε υποβληθεί σε σοβαρή χειρουργική επέμβαση καρδιάς και μάλιστα εξεταζόταν να την πάρει μαζί του στη Γερμανία λόγω των προβλημάτων υγείας.

Αυτό φέρεται να το είπε στον Ιταλό και εκείνος να μην το επιθυμούσε και να θύμωσε μαζί του.

Βέβαια η γιαγιά του 26χρονου έδωσε μια διαφορετική εκδοχή, μιλώντας στην εκπομπή «Αποκαλύψεις» του ΑΝΤ1.

Σε οικονομικά κίνητρα αποδίδει τη διπλή δολοφονία, η γιαγιά, υποστηρίζοντας ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης είχε θυμώσει μαζί της επειδή φέρεται να πούλησε ένα κτήμα και να έδωσε τα χρήματα στον γιο της.

Η κα Βασιλική, ανέφερε ότι πριν από πέντε ημέρες την πήρε τηλέφωνο ο εγγονός της, ανακοινώνοντάς της πως θα την επισκεφθεί το καλοκαίρι μαζί με την κοπέλα του, προκειμένου να την γνωρίσει.

Μάλιστα αποκάλυψε τι της είχε πει ο άλλος εγγονός της, σχετικά με το πρόσφατο τηλεφώνημα που είχε κάνει η 54χρονη νύφη της στον Ολύμπιο. «Του είπε να έρθει γιατί είχε πρόβλημα με τον Ιταλό. Οικονομικό… Γιατί πούλησε ένα κτήμα η Μαρία (54χρονη) και τα έδωσε όλα τα χρήματα στον Ολύμπιο γιατί το παιδί έκανε μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Και ο Ιταλός θύμωσε, γιατί έδωσε τα λεφτά. Και πήγε εκεί και μαλώσαν. Για να τον διώξει», δήλωσε αρχικά η γιαγιά του 26χρονου. Μάλιστα, η πώληση του συγκεκριμένου κτήματος, σύμφωνα με την 83χρονη, είχε γίνει πριν από τα 2-3 μήνες.

Η ηλικιωμένη ζήτησε επίσης να ελεγχθεί το κινητό τηλέφωνο του 26χρονου για διαπιστωθεί τι του είχε πει η μητέρα του προκειμένου να τον πείσει να έρθει στην Ελλάδα.

«Πείτε στην αστυνομία να ανοίξουν τα τηλέφωνα. Τι του είπε του παιδιού και ήρθε στην Ελλάδα; Δεν θα ερχόταν τώρα, εμένα μου είπε στο τηλέφωνο ότι θα έρθει το καλοκαίρι να μου γνωρίσει την κοπέλα του. Επειδή ο Ιταλός έβαλε λεφτά στο σπίτι, δεν ήθελε να τα δώσει τα λεφτά στον γιό της και εκεί άρχισαν οι καβγάδες και για αυτό σκότωσε το παιδί. Τον βρήκε στον ύπνο και τον σκότωσε. Γιατί ήταν παλικάρι δυο μέτρα.» τόνισε, προσθέτοντας ότι ο εγγονός της «δεν τον ήθελε. Έλεγε ότι δεν είναι καλός».

Όσο για τον 65χρονο Ιταλό, υποστήριξε ότι τον είχε γνωρίσει όταν η νύφη της, την είχε επισκεφθεί στο σπίτι της, ωστόσο δεν είχαν συνομιλήσει. «Εμένα μου έλεγε η άλλη νύφη μου ότι ο Ιταλός ήταν τσιγγούνης. Κι ότι ακούγονταν διάφορα συνέχεια για την τσιγγουνιά του. Τώρα τι ήταν, δεν ξέρω», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, ο εγγονός της ήταν «το καλύτερο παιδί, όλο χαμόγελο», και συγκινήθηκε όταν θυμήθηκε τον Ολύμπιο να την ρωτά για την σύντροφό του που θα της γνώριζε. «Μου έλεγε, “σε πειράζει γιαγιά που είναι από το Περού;” και του απαντούσα, “άμα είσαι ευτυχισμένος εσύ…».

Ζήτησε διερμηνέα

Για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός. Ο 65χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την πολύωρη ανάκριση του από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία. Μάλιστα, σύμφωνα με τον ALPHA, ενώ την κατάθεσή του στους αστυνομικούς την έδωσε στα ελληνικά, όταν αντιλήφθηκε ότι θα τού ασκηθεί δίωξη για ανθρωποκτονία, έκανε ότι δεν καταλάβαινε και ζήτησε διερμηνέα.

Ο ίδιος εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες ενώ όταν βρισκόταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, μίλησε στον ΑΝΤ1 και είπε τρεις φορές «Είμαι αθώος».

«Αγαπάω πάρα πολύ και τη γυναίκα μου και τον γιο μου» πρόσθεσε ο 65χρονος.

Εις βάρος του 65χρονου ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (μαχαίρια και φυσίγγια) και παράνομη κατοχή όπλου για θήρα (φλόμπερ).