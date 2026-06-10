Αίγιο: «Είμαι αθώος, τους αγαπάω» δηλώνει ο 65χρονος – Τα ευρήματα-σοκ του ιατροδικαστή και το κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία

Για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή κατηγορείται ο 65χρονος Ιταλός που φέρεται να σκότωσε τη 54χρονη σύντροφό του και τον 26χρονο γιο της μέσα στο σπίτι του στον Λογγό Αιγίου. Ο 65χρονος υπέπεσε σε αντιφάσεις κατά την πολύωρη ανάκριση του από τους αστυνομικούς του Τμήματος Ανθρωποκτονιών, με αποτέλεσμα να συλληφθεί για τη διπλή δολοφονία που έχει συγκλονίσει την Αιγιάλεια και ολόκληρη την Ελλάδα.

Ο φερόμενος δράστης εξακολουθεί να αρνείται όλες τις κατηγορίες ενώ πλέον στο μικροσκόπιο των Αρχών βρίσκεται και οι οικονομικές διαφορές που φέρεται να είχε με τα θύματα.

Εις βάρος του 65χρονου ασκήθηκαν διώξεις για ανθρωποκτονία σε ήρεμη ψυχική κατάσταση κατά συρροή, παράνομη οπλοφορία κατ’ εξακολούθηση, οπλοχρησία και παράνομη κατοχή όπλων και πυρομαχικών (μαχαίρια και φυσίγγια) και παράνομη κατοχή όπλου για θήρα (φλόμπερ).

Ο Ιταλός πήρε προθεσμία και αναμένεται να απολογηθεί το πρωί της Παρασκευής.

«Είμαι αθώος»

Ο συλληφθείς, ενώ βρισκόταν έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, μίλησε στον ΑΝΤ1 και είπε τρεις φορές «Είμαι αθώος».

«Αγαπάω πάρα πολύ και τη γυναίκα μου και τον γιο μου» πρόσθεσε ο 65χρονος.

Σοκ από τα ευρήματα του ιατροδικαστή

Σύμφωνα με τον ΑΝΤ1, ο ιατροδικαστή διαπίστωσε ότι η 54χρονη γυναίκα έφερε 27 χτυπήματα από μαχαίρι, ενώ ο γιος της δέχθηκε 7 μαχαιριές. Παράλληλα, ο 26χρονος έφερε και τραύμα από αεροβόλο όπλο.

Υπέπεσε σε αντιφάσεις ο 65χρονος – Τα στοιχεία που τον πρόδωσαν

Η αρχική δίωξη για παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων, μέσα σε λίγες ώρες μετατράπηκε σε διπλή ανθρωποκτονία από πρόθεση. Ο 65χρονος Ιταλός κατά την ανάκριση του στην Ασφάλεια Αιγίου υπέπεσε σε σωρεία αντιφάσεων.

Από κάμερες ασφαλείας διαπιστώθηκε ότι στο σπίτι δεν υπήρχαν ίχνη διάρρηξης ή παρουσία τρίτου ατόμου, ούτε έλειπαν χρήματα και τιμαλφή. Ο ίδιος υποστήριξε ότι το βράδυ της διπλής δολοφονίας κοιμόταν στο σαλόνι, δεν άκουσε τίποτα, ούτε πυροβολισμό και βρήκε τα πτώματα της γυναίκας του και του 26χρονου γιου της, γύρω στις 11 το πρωί της Τρίτης. Τότε ειδοποίησε έναν φίλο του που πήγε στο σπίτι και στη συνέχεια κλήθηκε η αστυνομία.

Οι αστυνομικοί εντόπισαν φρεσκοπλυμένα και απλωμένα στην αυλή ένα εσώρουχο του 65χρονου και μία πετσέτα με κηλίδες, πιθανότατα από αίμα. Στην ερώτηση των αστυνομικών γιατί δεν έβαλε τα ρούχα στο καλάθι με τα άπλυτα ή στο πλυντήριο, δεν έδωσε καμία πειστική απάντηση. Είπε μόνο ότι λερώθηκε. Γι’ αυτό έκανε ντους, έπλυνε και άπλωσε τα ρούχα.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι εκτιμήσεις των αστυνομικών είναι ότι είχε προηγηθεί πάλη, κάτι που φαίνεται να βεβαιώνεται και από την εικόνα που αντίκρισαν όταν μπήκαν στο δωμάτιο και από ένα σπασμένο έπιπλο. Είναι πολύ δύσκολο να διαπιστωθεί μέχρι στιγμής το κίνητρο, επειδή ακριβώς ο κατηγορούμενος αρνείται οποιαδήποτε εμπλοκή του στη διπλή ανθρωποκτονία.

Ο 26χρονος, σύμφωνα με την έρευνα, είχε δολοφονηθεί πρώτος, ενώ κοιμόταν. Είχε πυροβοληθεί εξ επαφής με αεροβόλο όπλο στο δεξί κρόταφο και στη συνέχεια δέχτηκε μαχαιριές στο θώρακα. Η μητέρα του φαίνεται οτι άκουσε τον πυροβολισμό και έτρεξε στο δωμάτιο για να βοηθήσει τον γιο της. Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας βρήκαν την 54χρονη νεκρή στο πάτωμα, στην άλλη άκρη του υπνοδωματίου, με τραύματα από μεγάλο μαχαίρι, το οποίο εντοπίστηκε κάτω από τη σορό της.

Δίπλα σε μια ντουλάπα υπήρχε ένα αεροβόλο όπλο, τύπου Φλομπέρ, με ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο στη θαλάμη.

Κενά στη δικογραφία «βλέπει» η δικηγόρος του

Τον 65χρονο κατηγορούμενο εκπροσωπεί η δικηγόρος Μαρία Ιατροπούλου, η οποία διορίστηκε από τη Δικαιοσύνη για την υπεράσπισή του. Σε δηλώσεις της στο tempo24 μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας, η συνήγορος υποστήριξε ότι η δικογραφία που σχημάτισε η Αστυνομία παρουσιάζει σημαντικές ελλείψεις και κενά.

Σύμφωνα με την ίδια, από τη δικογραφία απουσιάζει η ιατροδικαστική έκθεση, ενώ δεν περιλαμβάνονται αποτελέσματα εξετάσεων για τυχόν ίχνη πυρίτιδας. Παράλληλα, όπως επισήμανε, δεν υπάρχουν ακόμη αποτελέσματα από αναλύσεις DNA ούτε στοιχεία που να αφορούν δακτυλικά αποτυπώματα, γεγονός που κατά την υπεράσπιση δημιουργεί ζητήματα ως προς την πληρότητα του αποδεικτικού υλικού.

Οικονομικό κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία «βλέπει» η γιαγιά του 26χρονου

Σε οικονομικά κίνητρα αποδίδει τη διπλή δολοφονία, η γιαγιά του 26χρονου Ολύμπιου, υποστηρίζοντας ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης είχε θυμώσει μαζί της επειδή φέρεται να πούλησε ένα κτήμα και να έδωσε τα χρήματα στον γιο της.

Η κ. Βασιλική, γιαγιά του 26χρονου θύματος, ανέφερε, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Αποκαλύψεις”, ότι πριν από πέντε ημέρες την πήρε τηλέφωνο ο εγγονός της, ανακοινώνοντάς της πως θα την επισκεφθεί το καλοκαίρι μαζί με την κοπέλα του, προκειμένου να την γνωρίσει.

Μάλιστα αποκάλυψε τι της είχε πει ο άλλος εγγονός της, σχετικά με το πρόσφατο τηλεφώνημα που είχε κάνει η 54χρονη νύφη της στον Ολύμπιο. «Του είπε να έρθει γιατί είχε πρόβλημα με τον Ιταλό. Οικονομικό... Γιατί πούλησε ένα κτήμα η Μαρία (54χρονη) και τα έδωσε όλα τα χρήματα στον Ολύμπιο γιατί το παιδί έκανε μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Και ο Ιταλός θύμωσε, γιατί έδωσε τα λεφτά. Και πήγε εκεί και μαλώσαν. Για να τον διώξει», δήλωσε αρχικά η γιαγιά του 26χρονου. Μάλιστα, η πώληση του συγκεκριμένου κτήματος, σύμφωνα με την 83χρονη, είχε γίνει πριν από τα 2-3 μήνες.

Η ηλικιωμένη ζήτησε επίσης να ελεγχθεί το κινητό τηλέφωνο του 26χρονου για διαπιστωθεί τι του είχε πει η μητέρα του προκειμένου να τον πείσει να έρθει στην Ελλάδα.

«Πείτε στην αστυνομία να ανοίξουν τα τηλέφωνα. Τι του είπε του παιδιού και ήρθε στην Ελλάδα; Δεν θα ερχόταν τώρα, εμένα μου είπε στο τηλέφωνο ότι θα έρθει το καλοκαίρι να μου γνωρίσει την κοπέλα του. Επειδή ο Ιταλός έβαλε λεφτά στο σπίτι, δεν ήθελε να τα δώσει τα λεφτά στον γιό της και εκεί άρχισαν οι καβγάδες και για αυτό σκότωσε το παιδί. Τον βρήκε στον ύπνο και τον σκότωσε. Γιατί ήταν παλικάρι δυο μέτρα.» τόνισε, προσθέτοντας ότι ο εγγονός της «δεν τον ήθελε. Έλεγε ότι δεν είναι καλός».

Όσο για τον 65χρονο Ιταλό, υποστήριξε ότι τον είχε γνωρίσει όταν η νύφη της, την είχε επισκεφθεί στο σπίτι της, ωστόσο δεν είχαν συνομιλήσει. «Εμένα μου έλεγε η άλλη νύφη μου ότι ο Ιταλός ήταν τσιγγούνης. Κι ότι ακούγονταν διάφορα συνέχεια για την τσιγγουνιά του. Τώρα τι ήταν, δεν ξέρω», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, ο εγγονός της ήταν «το καλύτερο παιδί, όλο χαμόγελο», και συγκινήθηκε όταν θυμήθηκε τον Ολύμπιο να την ρωτά για την σύντροφό του που θα της γνώριζε. «Μου έλεγε, “σε πειράζει γιαγιά που είναι από το Περού;” και του απαντούσα, “άμα είσαι ευτυχισμένος εσύ…».

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Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους 20 εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου