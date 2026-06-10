Αίγιο: Οικονομικό κίνητρο πίσω από τη διπλή δολοφονία «βλέπει» η γιαγιά του 26χρονου – «Η 54χρονη πούλησε ένα κτήμα και έδωσε τα χρήματα στον γιο της»

Η γιαγιά του 26χρονου Ολύμπιου, ο οποίος δολοφονήθηκε μαζί με τη μητέρα του, Μαρία, στον Λόγγο Αιγιάλειας, ανέφερε ότι η μητέρα κάλεσε τον γιο της στην Ελλάδα λόγω οικονομικών προβλημάτων με τον Ιταλό σύντροφό της, ο οποίος φέρεται να θύμωσε επειδή η Μαρία έδωσε χρήματα στον Ολύμπιο. Η γιαγιά ζητά να ανοίξουν τα τηλέφωνα για να αποκαλυφθεί τι ειπώθηκε στον εγγονό της για να επιστρέψει

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η γιαγιά του 26χρονου Ολύμπιου αποδίδει τη διπλή δολοφονία σε οικονομικά κίνητρα, υποστηρίζοντας ότι ο Ιταλός σύντροφος της 56χρονης είχε θυμώσει επειδή εκείνη πούλησε ένα κτήμα και έδωσε τα χρήματα στον γιο της.
  • Η κ. Βασιλική αποκάλυψε πως η 54χρονη νύφη της κάλεσε τον Ολύμπιο στην Ελλάδα λέγοντάς του «να έρθει γιατί είχε πρόβλημα με τον Ιταλό. Οικονομικό…». Ο 26χρονος αρχικά είχε πει στη γιαγιά του ότι θα την επισκεφθεί το καλοκαίρι.
  • Η ηλικιωμένη ζήτησε να ελεγχθεί το κινητό τηλέφωνο του 26χρονου για να διαπιστωθεί τι του είχε πει η μητέρα του, τονίζοντας ότι ο εγγονός της «δεν τον ήθελε. Έλεγε ότι δεν είναι καλός».

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Σε οικονομικά κίνητρα αποδίδει τη διπλή δολοφονία  που συγκλόνισε τον Λόγγο Αιγιάλειας, η γιαγιά του 26χρονου Ολύμπιου, υποστηρίζοντας ο Ιταλός σύντροφος της 54χρονης, που κατηγορείται για το άγριο έγκλημα, είχε θυμώσει μαζί της επειδή φέρεται να πούλησε ένα κτήμα και να έδωσε τα χρήματα στον γιο της.

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Η κ. Βασιλική, γιαγιά του 26χρονου θύματος, ανέφερε, στην εκπομπή του ΑΝΤ1 “Αποκαλύψεις”, ότι πριν από πέντε ημέρες την πήρε τηλέφωνο ο εγγονός της, ανακοινώνοντάς της πως θα την επισκεφθεί το καλοκαίρι μαζί με την κοπέλα του, προκειμένου να την γνωρίσει.

Μάλιστα αποκάλυψε τι της είχε πει ο άλλος εγγονός της, σχετικά με το πρόσφατο τηλεφώνημα που είχε κάνει η 54χρονη νύφη της στον Ολύμπιο. «Του είπε να έρθει γιατί είχε πρόβλημα με τον Ιταλό. Οικονομικό... Γιατί πούλησε ένα κτήμα η Μαρία (54χρονη) και τα έδωσε όλα τα χρήματα στον Ολύμπιο γιατί το παιδί έκανε μεταπτυχιακό στη Γερμανία. Και ο Ιταλός θύμωσε, γιατί έδωσε τα λεφτά. Και πήγε εκεί και μαλώσαν. Για να τον διώξει», δήλωσε αρχικά η γιαγιά του 26χρονου. Μάλιστα, η πώληση του συγκεκριμένου κτήματος, σύμφωνα με την 83χρονη, είχε γίνει πριν από τα 2-3 μήνες.   

Η ηλικιωμένη ζήτησε επίσης να ελεγχθεί το κινητό τηλέφωνο του 26χρονου για διαπιστωθεί τι του είχε πει η μητέρα του προκειμένου να τον πείσει να έρθει στην Ελλάδα.

«Πείτε στην αστυνομία να ανοίξουν τα τηλέφωνα. Τι του είπε του παιδιού και ήρθε στην Ελλάδα; Δεν θα ερχόταν τώρα, εμένα μου είπε στο τηλέφωνο ότι θα έρθει το καλοκαίρι να μου γνωρίσει την κοπέλα του. Επειδή ο Ιταλός έβαλε λεφτά στο σπίτι, δεν ήθελε να τα δώσει τα λεφτά στον γιό της και εκεί άρχισαν οι καβγάδες και για αυτό σκότωσε το παιδί. Τον βρήκε στον ύπνο και τον σκότωσε. Γιατί ήταν παλικάρι δυο μέτρα.» τόνισε, προσθέτοντας ότι  ο εγγονός της «δεν τον ήθελε. Έλεγε ότι δεν είναι καλός».

Όσο για τον 65χρονο Ιταλό, υποστήριξε ότι τον είχε γνωρίσει όταν η νύφη της, την είχε επισκεφθεί στο σπίτι της, ωστόσο δεν είχαν συνομιλήσει.  «Εμένα μου έλεγε η άλλη νύφη μου ότι ο Ιταλός ήταν τσιγγούνης. Κι ότι ακούγονταν διάφορα συνέχεια για την τσιγγουνιά του. Τώρα τι ήταν, δεν ξέρω», πρόσθεσε.

Όπως ανέφερε, ο εγγονός της ήταν «το καλύτερο παιδί, όλο χαμόγελο», και συγκινήθηκε όταν θυμήθηκε τον Ολύμπιο να την ρωτά για την σύντροφό του που θα της γνώριζε. «Μου έλεγε, “σε πειράζει γιαγιά που είναι από το Περού;” και του απαντούσα, “άμα είσαι ευτυχισμένος εσύ…». 

Δείτε αναλυτικά το βίντεο:

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