Θεσσαλονίκη: Ελεύθερος με περιοριστικό όρο ο 74χρονος γιατρός που καταγγέλθηκε για κατάχρηση από 15χρονο

Ένας 74χρονος γιατρός στη Θεσσαλονίκη αφέθηκε ελεύθερος με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα, μετά την απολογία του για καταγγελία γενετήσιας πράξης σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης σε διαγνωστικό κέντρο.

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Πηγή φωτογραφίας: freepik
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ελεύθερος αφέθηκε ο 74χρονος γιατρός μετά την απολογία του, ο οποίος συνελήφθη έπειτα από καταγγελία για πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου.
  • Εις βάρος του απαγγέλθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου σε ασέλγεια, τελεσθείσα από γιατρό. Ο 74χρονος αρνήθηκε την πράξη, κάνοντας λόγο για ψηλάφηση στο πλαίσιο της ιατρικής εξέτασης.
  • Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

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Ελεύθερος αφέθηκε, μετά την απολογία του στην 3η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης, ο 74χρονος γιατρός που συνελήφθη, έπειτα από καταγγελία, ότι προέβη σε πράξη γενετήσιου χαρακτήρα σε βάρος 15χρονου κατά τη διάρκεια εξέτασης σε διαγνωστικό κέντρο.

Εις βάρος του απαγγέλθηκε ποινική δίωξη για κατάχρηση ανηλίκου (άνω των 14 ετών) σε ασέλγεια, τελεσθείσα από γιατρό. Απολογούμενος, ο 74χρονος κατηγορούμενος αρνήθηκε την πράξη, κάνοντας -κατά πληροφορίες- λόγο για ψηλάφηση στο πλαίσιο της ιατρικής εξέτασης.

Με σύμφωνη γνώμη εισαγγελέα και ανακρίτριας αποφασίστηκε να αφεθεί ελεύθερος, με τον περιοριστικό όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.

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