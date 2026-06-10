Συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν: Το μήνυμα του Έλληνα ΥΠΕΞ για το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα

Ο Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Χακάν Φιντάν στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της SEECP. Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν οι διατλαντικές σχέσεις, οι περιφερειακές εξελίξεις και το Κυπριακό, ενώ ο Έλληνας ΥΠΕΞ τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες για τη «Γαλάζια Πατρίδα» δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και η μόνη διαφορά παραμένει η οριοθέτηση ΑΟΖ και υφαλοκρηπίδας.

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Πολιτική

Γιώργος Γεραπετρίτης, Χακάν Φιντάν
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης συναντήθηκε με τον Τούρκο ομόλογό του Χακάν Φιντάν στη Σόφια, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της SEECP.
  • Ο Γεραπετρίτης τόνισε πως μονομερείς ενέργειες για τη «Γαλάζια Πατρίδα» δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος.
  • Συζητήθηκαν, επίσης, οι εξελίξεις στο Κυπριακό, ενόψει επικείμενων συναντήσεων, καθώς και η διατήρηση ανοιχτών διαύλων επικοινωνίας για τις διμερείς σχέσεις.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

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Συνάντηση με το υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), που πραγματοποιείται σήμερα στη Σόφια, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ως προς την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για την «Γαλάζια Πατρίδα», ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας, τόνισαν διπλωματικές πηγές.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Οι δύο υπουργοί, τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.

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