Συνάντηση Γεραπετρίτη-Φιντάν: Το μήνυμα του Έλληνα ΥΠΕΞ για το νομοσχέδιο για τη Γαλάζια Πατρίδα

Συνάντηση με το υπουργό Εξωτερικών της Τουρκίας Χακάν Φιντάν είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής της Διαδικασίας Συνεργασίας Νοτιοανατολικής Ευρώπης (SEECP), που πραγματοποιείται σήμερα στη Σόφια, σύμφωνα με διπλωματικές πηγές.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, συζητήθηκε η πορεία των διατλαντικών σχέσεων ενόψει της Συνόδου Κορυφής του Ιουλίου στην Άγκυρα, καθώς και οι περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην ευρύτερη Μέση Ανατολή και την Ανατολική Μεσόγειο, σύμφωνα με τις ίδιες πηγές.

Ως προς την κυοφορούμενη τουρκική νομοθετική πρωτοβουλία για την «Γαλάζια Πατρίδα», ο υπουργός Εξωτερικών τόνισε ότι μονομερείς ενέργειες δεν παράγουν έννομα αποτελέσματα και δεν συμβάλλουν στη διατήρηση ήρεμου κλίματος και ότι η μία και μόνη διαφορά μεταξύ Ελλάδας και Τουρκίας παραμένει η οριοθέτηση Αποκλειστικής Οικονομικής Ζώνης και υφαλοκρηπίδας, τόνισαν διπλωματικές πηγές.

Οι δύο υπουργοί συζήτησαν για τις εξελίξεις στο Κυπριακό, την επικείμενη συνάντηση με την προσωπική απεσταλμένη του γενικού γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο και την πραγματοποίηση της άτυπης διευρυμένης συνάντησης για το Κυπριακό.

Οι δύο υπουργοί, τέλος, συζήτησαν για τις διμερείς σχέσεις και συμφώνησαν να διατηρήσουν ανοιχτούς τους διαύλους επικοινωνίας.