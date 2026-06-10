Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φθιώτιδα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά έχει εκδηλωθεί σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή της Φθιώτιδας. Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς έχουν επιστρατευθεί και επιχειρούν εναέρια μέσα.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Κοινωνία

Φωτιά Εναέρια Μέσα Καναντέρ
Φωτογραφία αρχείου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε σε αγροτοδασική έκταση στη Φθιώτιδα.
  • Για την κατάσβεση της πυρκαγιάς σηκώθηκαν εναέρια μέσα.
  • Η πυρκαγιά αφορά αγροτοδασική έκταση.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του enikos.gr

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες, στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.

 

Google Προσθέστε το enikos.gr στην Google

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ