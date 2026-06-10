Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φθιώτιδα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

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Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας

Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες, στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.

Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.