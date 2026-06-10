Φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στη Φθιώτιδα – Σηκώθηκαν εναέρια μέσα

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Τετάρτης 10 Ιουνίου 2026 σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας
Σύμφωνα με την ενημέρωση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίες, στο σημείο επιχειρούν 36 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
Από αέρος πραγματοποιούν ρίψεις νερού 2 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο.
#Πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στον Ασπρόκαμπο Φθιώτιδας. Κινητοποιήθηκαν 36 #πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων της 4ης ΕΜΟΔΕ, 10 οχήματα, 2 Α/Φ και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) June 10, 2026