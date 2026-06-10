Πώς έγινε το διπλό φονικό στο Αίγιο – Η ΕΛΑΣ για την σύλληψη του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της μητέρας

Την εξιχνίαση της διπλής δολοφονίας μητέρας και γιου χθες, στο Αίγιο, ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ, που προχώρησε σήμερα στη σύλληψη του 65χρονου Ιταλού συντρόφου της 54χρονη. Ο δράστης ήταν ύποπτος εξαρχής, καθώς ήταν το μοναδικό άτομο που βρισκόταν εντός του σπιτιού την ώρα του εγκλήματος, καθώς δεν διαπιστώθηκαν ίχνη παραβίασης της μονοκατοικίας. Επιπλέον, ο 65χρονος φέρεται να υπέπεσε σε πολλές αντιφάσεις κατά την ανάκρισή του από τους αστυνομικούς.

Ο ίδιος αρνείται την κατηγορία, ωστόσο, οι αστυνομικοί είναι πεπεισμένοι ότι έχουν «δέσει» την υπόθεση κι έτσι τον συνέλαβαν και για το αδίκημα της ανθρωποκτονίας με πρόθεση κατά συρροή.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε πριν από λίγο η ΕΛΑΣ, αναφέρει το χρονικό του διπλού εγκλήματος, με θύματα την 54χρονη μητέρα και τον 26χρονο γιο της. Ο δράστης πυροβόλησε εξ’ επαφής τον γιο στον κρόταφο και στη συνέχεια του επιτέθηκε με μαχαίρι, ενώ στη συνέχεια σκότωσε με μαχαιριές και την 54χρονη.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Από τους αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, εξιχνιάστηκε άμεσα διπλή ανθρωποκτονία, που διαπράχθηκε στον Λόγγο Αιγιαλείας και συνελήφθη σήμερα 10-06-2026, στο Αίγιο, αλλοδαπός άνδρας, σε βάρος του οποίου σχηματίστηκε δικογραφία για ανθρωποκτονία με πρόθεση κατά συρροή και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων.

Ειδικότερα, στις 09-06-2026, το μεσημέρι, η Ελληνική Αστυνομία ενημερώθηκε για τον εντοπισμό δύο σορών εντός οικίας, στον Λόγγο Αιγιαλείας και διαπιστώθηκε ότι πρόκειται για 54χρονη ημεδαπή γυναίκα και για τον 26χρονο υιό της.

Από την αυτοψία που διενεργήθηκε από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αιγιαλείας, του Τμήματος Εγκληματολογικών Ερευνών Δυτικής Ελλάδας και του Ιατροδικαστή Πατρών, διαπιστώθηκε ότι τα θύματα έφεραν πολλαπλά τραύματα από νύσσον και τέμνον όργανο (μαχαίρι) έπειτα από πάλη, ενώ ο 26χρονος έφερε επιπλέον τραύμα από όπλο τύπου φλόμπερ στον κρόταφο.

Από την αστυνομική έρευνα, τη συνεκτίμηση των ευρημάτων στη σκηνή του εγκλήματος, συμπεριλαμβανομένων προσφάτως πλυμένων ρούχων με κηλίδες αίματος και την αξιοποίηση βιντεοληπτικού υλικού από γειτονική οικία, ο κατηγορούμενος φέρεται να επιτέθηκε με μαχαίρι και με όπλο ( εξ επαφής ) στον 26χρονο και με μαχαίρι στην 54χρονη.

Εντός της οικίας όπου εντοπίστηκαν οι δύο σοροί, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν τα εξής:

Ένα μεγάλο μαχαίρι κουζίνας με λάμα μήκους 20 εκατοστών και

Ένα κυνηγετικό όπλο, τύπου φλόμπερ, άγνωστης μάρκας, το οποίο έφερε εντός της θαλάμης του ένα πυροδοτημένο φυσίγγιο.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αχαΐας / Παράλληλη Έδρα Αιγίου